OnePlus का एक और नया फोन, मिल सकती है 9000mAh की बैटरी, डिस्प्ले 165Hz का

OnePlus का एक और नया फोन, मिल सकती है 9000mAh की बैटरी, डिस्प्ले 165Hz का

संक्षेप:

वनप्लस टर्बो जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। एक टिपस्टर ने इस फोन के खास फीचर्स को लॉन्च से पहले लीक कर दिया है। यह फोन 16जीबी तक की रैम के साथ आ सकता है। इसमें कंपनी 165Hz का डिस्प्ले और 9000mAh की बैटरी दे सकती है।

Dec 23, 2025 11:32 am IST
वनप्लस ने हाल में अपने नए फोन OnePlus 15R को लॉन्च किया था। अब कंपनी के एक और नए फोन की चर्चा शुरू हो गई है। इस फोन का नाम OnePlus Turbo है। कंपनी इस फोन को सबसे पहले चीन में लॉन्च करने वाली है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसी बीच इसके कुछ फीचर लीक हो गए हैं। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार कंपनी इस अपकमिंग फोन में BOE का 165Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देने वाली है। यह फोन स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। इसमें आपको 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकता है। फोन की बैटरी 9000mAh की हो सकती है। आइए डीटेल में जानते हैं फोन के बारे में टिपस्टर ने क्या जानकारी दी है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है वनप्लस टर्बो

टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के वीबो पोस्ट के अनुसार वनप्लस टर्बो 6.78 इंच के BOE LTPS फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा। डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन वाला होगा और इसमें कंपनी 165Hz के रिफ्रेश रेट देने वाली है। फोन चार वेरिएंट - 12जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 512जीबी, 16जीबी + 256जीबी और 16जीबी + 512जीबी में आएगा। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 देने वाली है।

फोन तीन कलर ऑप्शन- लोन वुल्फ, विल्डरनेस ग्रीन और चेजिंग लाइट सिल्वर में आ सकता है। फोन का वजन 217.25 ग्राम हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार फोन की बैटरी 9000mAh की हो सकती है। टिपस्टर ने बताया कि कंपनी इस सीरीज में एक और फोन ला सकती है। बताया जा रहा है कि सीरीज के डिवाइसेज में 165Hz का रिफ्रेश रेट और 9000mAh की बैटरी एक स्टैंडर्ड फीचर होंगे। यह फोन लोन वुल्फ ब्लैक, नोवा वाइट और फियरलेस ब्लू कलर में आ सकता है।

ये भी पढ़ें:जियो का गजब प्लान, 1200GB डेटा और दो साल अमेजन प्राइम का मजा, नेटफ्लिक्स भी

टिपस्टर @ZionsAnvin की मानें, तो वनप्लस के एक नए फोन को AnTuTu बेंचमार्किंग डेटाबेस में देखा गया है। कथित तौर पर इसका मॉडल नंबर PLU110 है। पिछली रिपोर्टस के अनुसार यह फोन वनप्लस टर्बो हो सकता है। डेटाबेस के अनुसार फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 देने वाली है। साथ ही यह 16जीबी LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आएगा।

Kumar Prashant Singh

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
