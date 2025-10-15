धूम मचाने आ रहा OnePlus Turbo, मिल सकती है 7650mAh की बैटरी, चार्जिंग 100W की

संक्षेप: वनप्लस टर्बो जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले फोन के बारे में एक लीक आई है। इसमें इसकी बैटरी और चार्जिंग के बारे में बताया गया है। लीक के अनुसार फोन 7650mAh की बैटरी और 100 वॉट की चार्जिंग से लैस होगा।

वनप्लस अपने नए स्मार्टफोन्स - OnePlus 15 और OnePlus Ace 6 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच कंपनी की एक नए स्मार्टफोन सीरीज की चर्चा शुरू हो गई है। इसका नाम OnePlus Turbo सीरीज है। कंपनी ने इस सीरीज के फोन की लॉन्च डेट के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। हाल में एक लीक आई थी, जिसमें इस सीरीज के प्रोसेसर की जानकारी दी गई थी। अब एक नई लीक आई है, जिसमें टिपस्टर ने वनप्लस टर्बो की बैटरी और चार्जिंग के बारे में बता कर यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है।

पावरफुल बैटरी और सुपरफास्ट चार्जिंग वाला फोन टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार कंपनी अपने नए फोन्स में ड्यूल-सेल बैटरी ऑफर करने वाली है। ये बैटरी 7300mAh, 7650mAh और 7800mAh की होगी। लीक के अनुसार ये बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगी। टिपस्टर ने यह नहीं बताया कि कौन से फोन में कितने mAh की बैटरी मिलेगी। माना जा रहा है कि कंपनी 7300mAh की बैटरी वनप्लस 15 और 7800mAh की बैटरी एस 6 में ऑफर कर सकती है। वहीं, वनप्लस टर्बो 7650mAh की बैटरी से लैस होगा।

शानदार प्रोसेसस से लैस होंगे नए फोन प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इन फोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 दे सकती है। यह प्रोसेसर 3.8GHz प्राइम कोर और 3.32GHz पर्फॉर्मेंस कोर के साथ नए अड्रीनो जीपीयू के साथ आएगा। वनप्लस 15 और वनप्लस एस 6 में भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। बाकी फीचर्स की बात करें, तो इन फोन में आपको 1.5 रेजॉलूशन के साथ OLED डिस्प्ले मिलेगा।