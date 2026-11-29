OnePlus Turbo 6Xs को कंपनी ने अपने स्मार्टफोन के तौर पर चीन में लॉन्च कर दिया है। इसे रेड और व्हाइट कलर में लॉन्च किया गया है। वनप्लस के इस नए फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी है, जो 45W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

OnePlus Turbo 6Xs launched: वनप्लस तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। इस साल कंपनी ने जून में OnePlus Turbo 6X और OnePlus Turbo 6X Pro स्मार्टफोन लॉन्च किए थे और अब कंपनी ने चीनी बाजार में OnePlus Turbo 6Xs नाम का एक नया स्मार्टफोन लेकर आई है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स टर्बो 6X जैसे ही हैं, लेकिन यह केवल एक मेमोरी ऑप्शन में आता है और कंपनी ने इसे एक नए रेड कलर वेरिएंट में भी लॉन्च किया है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी और 50MP का मेन रियर कैमरा है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए बताते हैं...

OnePlus Turbo 6Xs की कीमत चीन में 1,999 युआन (करीब 28,000 रुपये) है

OnePlus Turbo 6Xs की कीमत और कलर ऑप्शन्स यह फोन दो कलर ऑप्शन - गुड लक (रेड) और वन इन ए मिलियन (व्हाइट) में आता है। गुड लक (रेड) नया कलर वर्जन है। चीन में इसकी कीमत 6GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट के लिए 1,999 युआन (करीब 28,000 रुपये) है और यह अब ओप्पो चीन वेबसाइट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है।

OnePlus Turbo 6Xs के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स वनप्लस टर्बो 6Xs स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 सुपर चिपसेट से लैस है, जो 2.5 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है, और इसे आर्म माली-G615 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन में 6GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज भी है, और यह एंड्रॉयड पर बेस्ड कलरओएस 16.0 कस्टम स्किन पर चलता है। हालांकि, कंपनी ने एंड्रॉयड वर्जन के बारे में नहीं बताया है।

बड़ा डिस्प्ले और दमदार कैमरा भी इसके डिस्प्ले की बात करें तो, इसमें 6.72 इंच की फ्लैट स्क्रीन दी गई है, जो 2400x1080 पिक्सेल रिजॉल्यूशन को सपोर्ट करती है। इसके अलावा, इसमें 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसमें 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच इंटेलिजेंट स्विचिंग की सुविधा भी शामिल है। इस डिस्प्ले में 800 निट्स की डिफॉल्ट ग्लोबल मैक्सिमम ब्राइटनेस और 1000 निट्स की ग्लोबल पीक ब्राइटनेस मिलती है। कैमरे की बात करें तो, इसके पीछे ऑटोफोकस के साथ 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सेल का मोनोक्रोम कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए, इसमें 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा लगा है।

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी भी बैटरी की बात करें तो वनप्लस का यह नया फोन 7000mAh की बड़ी बैटरी पैक करता है और यह 45W SUPERVOOC और 45W UFCS फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फोन में 5G नेटवर्क, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, एनएफसी, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। फोन की मोटाई 8.55 एमएम और वजन 208 ग्राम है।

Amazon पर मिल रहे इन OnePlus फोन्स पर भी विचार किया जा सकता है