आ गए OnePlus के दो धाकड़ फोन, 8000mAh बैटरी के साथ फुल वॉटरप्रूफ बॉडी, दिखने में भी धांसू

OnePlus ने अपने लेटेस्ट टर्बो सीरीज फोन OnePlus Turbo 6X और OnePlus Turbo 6X Pro को लॉन्च कर दिया है। दोनों फोन हैवी स्पेसिफिकेशन्स पैक करते हैं। ये फोन 8000mAh तक की बड़ी बैटरी के साथ आते हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए बताते हैं

OnePlus Turbo 6X and OnePlus Turbo 6X Pro launched: वनप्लस ने अपने टर्बो लाइनअप का विस्तार करते हुए चीन में दो नए स्मार्टफोन OnePlus Turbo 6X और OnePlus Turbo 6X Pro लॉन्च किए। कंपनी का कहना है कि नए टर्बो सीरीज फोन बेहतर बैटरी लाइफ, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और मजबूत बॉडी के साथ आते हैं। स्टैंडर्ड टर्बो 6X उन यूजर्स को टारगेट करता है जो कम कीमत में बड़ी बैटरी और एक्सपेंडबल स्टोरेज चाहते हैं जबकि टर्बो 6X प्रो एक ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले, एक बड़ी बैटरी, दमदार ड्यूरेबिलिटी रेटिंग और एडिशनल एआई-पावर्ड फीचर्स के साथ आता है। ये दोनों फोन स्टील जैसी मजबूत बॉडी और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आते हैं। फोन में 8000mAh तक बैटरी मिलती है।

फिलहाल, यह जानकारी सामने नहीं आई है कि ये दोनों फोन वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बनाएंगे या नहीं। हालांकि, पिछले टर्बो सीरीज के फोन अंततः नॉर्ड ब्रांडिंग के तहत भारत में आए थे, ऐसे में संभावना है कि ये भी भारत समेत अन्य बाजारों में डेब्यू कर सकते हैं। खैर, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए तब तक अलग-अलग मॉडल की कीमत और इनकी खासियत के बारे में जानते हैं...

चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं OnePlus Turbo 6X और Turbo 6X Pro की खासियत पर: दमदार डिस्प्ले और 6500 निट्स तक ब्राइटनेस वनप्लस टर्बो 6X में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.72-इंच फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है। पैनल हार्डवेयर-लेवल डीसी डिमिंग का भी सपोर्ट करता है और इसका उपयोग गीले हाथों से, ऑयली उंगलियों से या दस्ताने पहनकर भी किया जा सकता है। इसकी तुलना में, वनप्लस टर्बो 6X प्रो बड़े और अधिक प्रीमियम 6.78-इंच 1.5K सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है लेकिन 6,500 निट्स की काफी हाई पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है।

हैवी रैम और प्रोसेसर भी तेजतर्रार वनप्लस टर्बो 6X में 4nm प्रोसेस पर बना मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 सुपर चिपसेट दिया गया है। Turbo 6X Pro में ज्यादा पावरफुल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 सुपर प्रोसेसर है, जो 4nm आर्किटेक्चर पर आधारित है और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसमें 360-डिग्री सराउंड एंटीना सिस्टम भी है। दोनों स्मार्टफोन में कलरओएस 16 मिलता है, और वनप्लस का दावा है कि Pro वेरिएंट को छह साल तक स्मूद परफ़ॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

कैमरा भी पावरफुल फोटोग्राफी के लिए, टर्बो 6X 50-मेगापिक्सेल के प्राइमरी कैमरे के साथ 2-मेगापिक्सेल के सेकेंडरी सेंसर से लैस है, जबकि सेल्फी के लिए, फोन में 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। दूसरी ओर, टर्बो 6X प्रो में ज्यादा पावरफुल कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा है। इसमें 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी मिलता है और यह लाइव फोटो, सॉफ्ट लाइट पोर्ट्रेट मोड और विंटेज फिल्म फिल्टर जैसे फीचर्स का सपोर्ट करता है।

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी दोनों ही फोन तगड़ी बैटरी के साथ आते हैं और लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं। कंपनी का कहना है कि वनप्लस टर्बो 6X में 7,000mAh की बड़ी बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग और वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। जबकि, टर्बो 6X प्रो 8,000mAh की बड़ी बैटरी और तेज 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ चीजों को आगे बढ़ाता है। वनप्लस के अनुसार, प्रो मॉडल एक बार चार्ज करने पर 29 घंटे तक का शॉर्ट-वीडियो प्लेबैक, 17 घंटे का नेविगेशन या 8 घंटे तक लगातार गेमिंग टाइम दे सकता है।

मजबूत बॉडी, वॉटरप्रूफ भी मजबूती और सेफ्टी की बात करें तो, Turbo 6X IP64 रेटिंग और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। जबकि, टर्बो 6X प्रो IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ-साथ कई मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ ज्यादा प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है।

इतनी है OnePlus Turbo 6X और Turbo 6X Pro की कीमत वनप्लस टर्बो 6X के बेस मॉडल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,899 युआन (लगभग 26,700 रुपये) है। इसके 8GB+256GB मॉडल की कीमत 1,999 युआन (लगभग 28,100 रुपये) है। ज्यादा स्टोरेज की तलाश कर रहे ग्राहक, 12GB+256GB वेरिएंट का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसकी कीमत 2,299 युआन (लगभग 32,300 रुपये) है।

वनप्लस टर्बो 6X प्रो फोन की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 1,999 युआन (लगभग 28,100 रुपये) से शुरू होती है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,099 युआन (लगभग 29,500 रुपये) है, जबकि टॉप-एंड 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,399 युआन (लगभग 33,700 रुपये) है।