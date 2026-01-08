9000mAh बैटरी वाले दो धांसू फोन लाया OnePlus, फुल वॉटरप्रूफ और 16GB तक रैम, इतनी है कीमत

संक्षेप: OnePlus Turbo 6, Turbo 6V Launched: वनप्लस ने 9,000mAh बैटरी वाले दो धाकड़ फोन लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन्स के तौर पर OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V को चीन में लॉन्च किया है। दोनों फोन 9,000mAh की तगड़ी बैटरी से लैस हैं।

Jan 08, 2026 06:43 pm IST

OnePlus Turbo 6, Turbo 6V Launched: वनप्लस ने 9,000mAh बैटरी वाले दो धाकड़ फोन लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन्स के तौर पर OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V को चीन में लॉन्च किया है। दोनों फोन 9,000mAh की तगड़ी बैटरी से लैस हैं। टर्बो 6 में स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट प्रोसेसर है, जबकि टर्बो 6V में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट है। दोनों ही धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आते हैं। इनमें 16GB तक रैम और 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज है। चलिए डिटेल में जानते हैं वनप्लस के इन दो में क्या-क्या मिलता है...

इतनी है अलग-अलग मॉडल कीमत OnePlus Turbo 6 की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 2,099 युआन (लगभग 27,000 रुपये) है। इसके 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2,399 युआन (लगभग 30,000 रुपये), 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,599 युआन (लगभग 33,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2,899 युआन (लगभग 37,000 रुपये) है। यह लाइट चेजर सिल्वर, लोन ब्लैक और वाइल्ड ग्रीन जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

OnePlus Turbo 6V के 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,699 युआन (लगभग 21,000 रुपये) है। इसके, 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1,899 युआन (लगभग 24,000 रुपये) और 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2,199 युआन (लगभग 28,000 रुपये) है। यह फियरलेस ब्लू, लोन ब्लैक और नोवा व्हाइट जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

OnePlus Turbo 6 की खासियत फोन डुअल सिम (नैनो+नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलता है और इसमें 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 60 हर्ट्ज से 165 हर्ट्ज के बीच रिफ्रेश रेट स्विचिंग के साथ 6.78-इंच का फुल एचडी प्लस (1272x2772 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है। स्क्रीन में 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट, 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस और 330 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट देने का दावा किया गया है। इसमें एड्रेनो 825 जीपीयू के साथ स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट प्रोसेसर है।

वनप्लस टर्बो 6 में 16GB तक LPDDR4X रैम और 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें f/1.8 अपर्चर और ऑटोफोकस वाला 50-मेगापिक्सेल का वाइड-एंगल मेन सेंसर और 20x डिजिटल जूम वाला 2-मेगापिक्सेल का मोनोक्रोम कैमरा शामिल है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सेल का है।

वनप्लस टर्बो 6 में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ, GPS/AGPS, गैलीलियो, GLONASS, Beidou, NFC, और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कंपास, जायरोस्कोप, इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसमें IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग भी है। OnePlus Turbo 6 में 9,000mAh की बैटरी है जो 80W सुपरवूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसका साइज 162.46x77.45x8.50 एमएम है और इसका वजन लगभग 217 ग्राम है।

OnePlus Turbo 6V के स्पेसिफिकेशन्स वनप्लस टर्बो 6V में वनप्लस टर्बो 6 मॉडल जैसे ही सिम, सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले और IP रेटिंग हैं। वनप्लस टर्बो 6V में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट के साथ एड्रेनो 810 जीपीयू, 12GB तक LPDDR4X रैम और 512GB तक यूएफएस 3.1 स्टोरेज है। इसमें 6.78-इंच का फुल एचडी प्लस (1272x2772 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.5 प्रतिशत, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 300 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट है।