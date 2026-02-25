सस्ता फोन ला रहा OnePlus, प्रीमियम टैब और ईयरबड्स भी लाएगा ब्रांड; देखें लिस्ट

खबर है कि वनप्लस आने वाले हफ्तों में कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में आई एक लीक रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट लाने की प्लानिंग कर रही है जिसमें स्मार्टफोन, ऑडियो वियरेबल्स और एक प्रीमियम टैबलेट शामिल हो सकते हैं।

OnePlus जल्द अपने पोर्टफोलियो में कुछ नए प्रोडक्ट जोड़ने वाला है। खबर है कि वनप्लस आने वाले हफ्तों में कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में आई एक लीक रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट लाने की प्लानिंग कर रही है जिसमें स्मार्टफोन, ऑडियो वियरेबल्स और एक प्रीमियम टैबलेट शामिल हो सकते हैं। आने वाले लाइनअप के अलग-अलग प्राइस सेगमेंट को टारगेट करने की उम्मीद है, जिसमें मिड-रेंज और फ्लैगशिप फोन से लेकर सस्ते डिवाइस तक शामिल हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनाउंसमेंट का पहला फेज अगले महीने शुरू हो सकता है, हालांकि वनप्लस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर लॉन्च प्लान या प्रोडक्ट डिटेल्स को कंफर्म नहीं किया है।

रोडमैप में टैबलेट, ईयरफोन और बजट फोन भी टिप्स्टर योगेश बरार द्वारा एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार, कंपनी की अपकमिंग लाइनअप में वनप्लस नॉर्ड 6, एक नया प्रीमियम टैबलेट, नेक्स्ट-जेनरेशन बड्स प्रो ईयरबड्स, वनप्लस 15s और एक नया बजट स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। लीक के अनुसार, लॉन्च का पहला फेज मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। पिछली लीक में भी इसी तरह की लॉन्च टाइमलाइन का हिंट दिया गया था। वनप्लस ने अभी तक रिपोर्ट किए गए डिवाइस या लॉन्च टाइमलाइन को आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं किया है।

अपकमिंग प्रोडक्ट की खासियत OnePlus Nord 6 पहले ही कई सर्टिफिकेशन और बेंचमार्क साइट्स पर आ चुका है। फोन स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट पर चल सकता है, जिसे 12GB रैम और एंड्रॉयड 16 के साथ पेयर किया गया है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर होने और 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है।

OnePlus 15s, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि इसे कैंसिल कर दिया गया है, अब लॉन्च रोडमैप पर वापस आ गया है। फोन पर अभी भी काम चल रहा है, हालांकि इसके कैमरा हार्डवेयर में बदलाव हो सकते हैं। उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन आने वाले वनप्लस 15T के रीबैज्ड वर्जन के तौर पर आएगा और इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप, 6.31-इंच का OLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट हो सकता है।