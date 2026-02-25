Hindustan Hindi News
सस्ता फोन ला रहा OnePlus, प्रीमियम टैब और ईयरबड्स भी लाएगा ब्रांड; देखें लिस्ट

Feb 25, 2026 10:55 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
खबर है कि वनप्लस आने वाले हफ्तों में कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में आई एक लीक रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट लाने की प्लानिंग कर रही है जिसमें स्मार्टफोन, ऑडियो वियरेबल्स और एक प्रीमियम टैबलेट शामिल हो सकते हैं।

OnePlus जल्द अपने पोर्टफोलियो में कुछ नए प्रोडक्ट जोड़ने वाला है। खबर है कि वनप्लस आने वाले हफ्तों में कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में आई एक लीक रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट लाने की प्लानिंग कर रही है जिसमें स्मार्टफोन, ऑडियो वियरेबल्स और एक प्रीमियम टैबलेट शामिल हो सकते हैं। आने वाले लाइनअप के अलग-अलग प्राइस सेगमेंट को टारगेट करने की उम्मीद है, जिसमें मिड-रेंज और फ्लैगशिप फोन से लेकर सस्ते डिवाइस तक शामिल हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनाउंसमेंट का पहला फेज अगले महीने शुरू हो सकता है, हालांकि वनप्लस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर लॉन्च प्लान या प्रोडक्ट डिटेल्स को कंफर्म नहीं किया है।

रोडमैप में टैबलेट, ईयरफोन और बजट फोन भी

टिप्स्टर योगेश बरार द्वारा एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार, कंपनी की अपकमिंग लाइनअप में वनप्लस नॉर्ड 6, एक नया प्रीमियम टैबलेट, नेक्स्ट-जेनरेशन बड्स प्रो ईयरबड्स, वनप्लस 15s और एक नया बजट स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। लीक के अनुसार, लॉन्च का पहला फेज मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। पिछली लीक में भी इसी तरह की लॉन्च टाइमलाइन का हिंट दिया गया था। वनप्लस ने अभी तक रिपोर्ट किए गए डिवाइस या लॉन्च टाइमलाइन को आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं किया है।

oneplus upcoming products
ये भी पढ़ें:₹399 शुरुआती कीमत में आए 365 दिन तक चलने वाले प्लान, मिलेगा Unlimited 4G+5G डेटा
ये भी पढ़ें:पावरबैंक से 17 घंटे चलेगा यह पंखा, कमरे को फटाफट करेगा कूल, आवाज से कंट्रोल होगी

अपकमिंग प्रोडक्ट की खासियत

OnePlus Nord 6 पहले ही कई सर्टिफिकेशन और बेंचमार्क साइट्स पर आ चुका है। फोन स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट पर चल सकता है, जिसे 12GB रैम और एंड्रॉयड 16 के साथ पेयर किया गया है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर होने और 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है।

OnePlus 15s, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि इसे कैंसिल कर दिया गया है, अब लॉन्च रोडमैप पर वापस आ गया है। फोन पर अभी भी काम चल रहा है, हालांकि इसके कैमरा हार्डवेयर में बदलाव हो सकते हैं। उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन आने वाले वनप्लस 15T के रीबैज्ड वर्जन के तौर पर आएगा और इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप, 6.31-इंच का OLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट हो सकता है।

ये भी पढ़ें:इस दिन आ रहा 7000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, 37 दिन चलेगी बैटरी; डिटेल

वनप्लस Buds Pro 4 भी लॉन्च कर सकता है, हालांकि इस कथित ऑडियो वियरेबल के बारे में अभी जानकारी नहीं है, यह वनप्लस बड्स प्रो 3 का सक्सेसर होगा, जिसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था। बता दें कि, स्टैंडर्ड OnePlus Buds 4 भारत में जुलाई 2025 में 5,999 रुपये में लॉन्च हुए थे। ईयरफोन डुअल ड्राइवर, हाई-रेज वायरलेस ऑडियो सपोर्ट, 55dB तक एडाप्टिव ANC के साथ आते हैं, और दावा है कि केस के साथ इसमें कुल 45 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है और इसमें रियल-टाइम AI ट्रांसलेशन सपोर्ट भी है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

