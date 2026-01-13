Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus Tipped to Launch a Flat Screen Performance Smartphone With Massive 8000mAh Battery
OnePlus का नया फ्लैट-स्क्रीन पावरफोन! मिल सकती है 8000-9000mAh तक बंपर बैटरी

OnePlus का नया फ्लैट-स्क्रीन पावरफोन! मिल सकती है 8000-9000mAh तक बंपर बैटरी

संक्षेप:

OnePlus के एक नए फ्लैट-स्क्रीन परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के संकेत लीक में सामने आए हैं, जिसमें 6.59 इंच 1.5K डिस्प्ले और 9000mAh तक की बड़ी बैटरी मिल सकती है। यह फोन Nord और Ace सीरीज के बीच पोजिशन हो सकता है।

Jan 13, 2026 09:07 pm ISTPranesh Tiwari
OnePlus 10R 5G

OnePlus 10R 5G

  • checkSierra Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

16% OFF

OPPO K13 Turbo Pro 5G

OPPO K13 Turbo Pro 5G

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹34999

₹41999

खरीदिये

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर OnePlus एक बार फिर से परफॉर्मेंस-लवर्स को ध्यान में रखकर नया फोन ला सकता है। 13 जनवरी को चाइनीज प्लेटफॉर्म Weibo के टिप्स्टर DigitalChatStation की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे मिड-साइज फोन पर काम कर रही है, जो पावर और बैटरी लाइफ का जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेश कर सकता है।

टिप्सटर DCS ने पोस्ट में सीधे OnePlus का नाम नहीं लिया है, लेकिन Jiajia फैक्ट्री का जिक्र और स्पेसिफिकेशंस इशारा करते हैं कि यह डिवाइस OnePlus का ही हो सकता है। लीक के अनुसार, इस फोन में 6.59-इंच का 1.5K LTPS फ्लैट डिस्प्ले दिया जा सकता है। स्क्रीन के चारों तरफ बराबर बेजल्स और बड़े, राउंडेड कॉर्नर बताए गए हैं, जो OnePlus के हालिया फ्लैट-स्क्रीन डिजाइन ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं।

ये भी पढ़ें:लिमिटेड टाइम डील! 12GB रैम वाले OnePlus फोन पर 13 हजार रुपये की छूट

परफॉर्मेंस पर फोकस्ड मिडरेंज स्मार्टफोन

स्मार्टफोन 'मिड-स्क्रीन परफॉर्मेंस फोन' के रूप में पोजिशन किया जा रहा है। यानी ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा- ऐसा साइज जो लंबे समय तक इस्तेमाल में आरामदायक रहे और साथ ही हाई-परफॉर्मेंस भी दे। आज के समय में जब कई फ्लैगशिप फोन काफी बड़े और भारी हो गए हैं, OnePlus की यह कोशिश यूजेबिलिटी पर फोकस दिखाती है।

सबसे बड़ा हाइलाइट होगी फोन की बैटरी

लीक में दावा किया गया है कि 6.59-इंच के फॉर्म फैक्टर में 8000mAh क्लास की बैटरी आसानी से फिट की जा सकती है, जबकि 6.78-इंच जैसे बड़े फोन में बैटरी को इस स्तर तक स्केल करना मुश्किल हो जाता है। यह जानकारी पहले सामने आए OnePlus इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप से भी मेल खाती है, जिसमें 6.78-इंच 1.5K 165Hz LTPS फ्लैट स्क्रीन और 8000mAh से शुरू होने वाली बैटरी की बात कही गई थी।

ये भी पढ़ें:कभी हर फोन और कंप्यूटर में थे, अब हमेशा के लिए बंद हो गए ये टेक सेवाएं और ऐप्स

कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक इशारा करती हैं कि कंपनी इंटरनली 9000mAh बैटरी का टारगेट भी रख रही है। अगर यह फोन लॉन्च होता है, तो यह Nord और Ace सीरीज के बीच अपनी जगह बना सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
