OnePlus का नया फ्लैट-स्क्रीन पावरफोन! मिल सकती है 8000-9000mAh तक बंपर बैटरी

संक्षेप: OnePlus के एक नए फ्लैट-स्क्रीन परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के संकेत लीक में सामने आए हैं, जिसमें 6.59 इंच 1.5K डिस्प्ले और 9000mAh तक की बड़ी बैटरी मिल सकती है। यह फोन Nord और Ace सीरीज के बीच पोजिशन हो सकता है।

Jan 13, 2026 09:07 pm IST

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर OnePlus एक बार फिर से परफॉर्मेंस-लवर्स को ध्यान में रखकर नया फोन ला सकता है। 13 जनवरी को चाइनीज प्लेटफॉर्म Weibo के टिप्स्टर DigitalChatStation की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे मिड-साइज फोन पर काम कर रही है, जो पावर और बैटरी लाइफ का जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेश कर सकता है।

टिप्सटर DCS ने पोस्ट में सीधे OnePlus का नाम नहीं लिया है, लेकिन Jiajia फैक्ट्री का जिक्र और स्पेसिफिकेशंस इशारा करते हैं कि यह डिवाइस OnePlus का ही हो सकता है। लीक के अनुसार, इस फोन में 6.59-इंच का 1.5K LTPS फ्लैट डिस्प्ले दिया जा सकता है। स्क्रीन के चारों तरफ बराबर बेजल्स और बड़े, राउंडेड कॉर्नर बताए गए हैं, जो OnePlus के हालिया फ्लैट-स्क्रीन डिजाइन ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं।

परफॉर्मेंस पर फोकस्ड मिडरेंज स्मार्टफोन स्मार्टफोन 'मिड-स्क्रीन परफॉर्मेंस फोन' के रूप में पोजिशन किया जा रहा है। यानी ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा- ऐसा साइज जो लंबे समय तक इस्तेमाल में आरामदायक रहे और साथ ही हाई-परफॉर्मेंस भी दे। आज के समय में जब कई फ्लैगशिप फोन काफी बड़े और भारी हो गए हैं, OnePlus की यह कोशिश यूजेबिलिटी पर फोकस दिखाती है।

सबसे बड़ा हाइलाइट होगी फोन की बैटरी लीक में दावा किया गया है कि 6.59-इंच के फॉर्म फैक्टर में 8000mAh क्लास की बैटरी आसानी से फिट की जा सकती है, जबकि 6.78-इंच जैसे बड़े फोन में बैटरी को इस स्तर तक स्केल करना मुश्किल हो जाता है। यह जानकारी पहले सामने आए OnePlus इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप से भी मेल खाती है, जिसमें 6.78-इंच 1.5K 165Hz LTPS फ्लैट स्क्रीन और 8000mAh से शुरू होने वाली बैटरी की बात कही गई थी।