OnePlus यूजर्स के लिए 'सिरदर्द' बना नया अपडेट, खुद कंपनी ने लगाई रोक, गलती से भी मत करना इंस्टॉल

OnePlus का एक लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कई लोगों का फोन अचानक रीस्टार्ट होने लगा। खबरों के मुताबिक, वनप्लस ने अपने कई स्मार्टफोन के लिए OxygenOS 16.0.7.XXX और OxygenOS 16.0.5.XXX अपडेट का रोलआउट रोक दिया है।

OnePlus के ग्राहक, लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने के बाद अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए हैं। अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कई लोगों का फोन अचानक रीस्टार्ट होने लगा। परेशानी का पता चलते ही कंपनी ने तुरंत अपडेट पर रोक लगा दी है। अगर आप भी वनप्लस का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट में फोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह आपके काम की खबर है। खबरों के मुताबिक, वनप्लस ने अपने कई स्मार्टफोन के लिए OxygenOS 16.0.7.XXX और OxygenOS 16.0.5.XXX अपडेट का रोलआउट रोक दिया है, क्योंकि कुछ यूजर्स ने इन अपडेट्स को इंस्टॉल करने के बाद कुछ दिक्कतों की शिकायत की थी।

अपडेट ने यूजर्स को किया परेशान वनप्लस के अनुसार, अपडेट्स को रोक दिया गया है क्योंकि कुछ यूजर्स, जिन्हें नए वर्जन्स मिले थे, ने कथित तौर पर अपने डिवाइस अपडेट करने के बाद असामान्य रीस्टार्ट और बूट से जुड़ी समस्याओं का अनुभव किया। वनप्लस द्वारा जारी एक बयान में, कंपनी ने कहा, “डिवाइस की स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने और यूजर एक्सपीरियंस की सुरक्षा के लिए, हमने ऊपर बताए गए बिल्ड्स का रोलआउट तुरंत रोक दिया है, जबकि हमारी इंजीनियरिंग टीम इसकी मूल वजह की जांच कर रही है और इसका समाधान तैयार कर रही है।”

इसके अलावा, वनप्लस ने यह भी बताया है कि यह रोलआउट तभी फिर से शुरू होगा, जब समस्या का समाधान हो जाएगा और उसकी इंजीनियरिंग टीम द्वारा इसे ठीक से वेरिफाई कर लिया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई है कि यह रोलआउट कब जारी रहेगा।

प्रभावित यूजर्स की बात करें तो, OnePlus ने अभी तक उन यूजर्स के लिए सपोर्ट या अस्थायी समाधान के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है, जो पहले से ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए, अगर आपके डिवाइस को OxygenOS 16.0.7.XXX या OxygenOS 16.0.5.XXX अपडेट मिला है, तो बेहतर होगा कि आप अभी इस अपडेट को इंस्टॉल न करें। जैसा कि वनप्लस ने बताया है, समस्या ठीक हो जाने के बाद कंपनी संभवतः अपने आधिकारिक कम्युनिटी चैनलों के जरिए उचित घोषणा करके इस अपडेट को फिर से जारी करना शुरू करेगी।

इन वनप्लस डिवाइस को अपने आखिरी बड़े अपग्रेड के तौर पर OxygenOS 17 मिल रहा है OnePlus ने अपने अगले बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड, OxygenOS 17 पर काम करना शुरू कर दिया है, जो Android 17 पर बेस्ड होगा। यह अपडेट इस साल के आखिर में एक दर्जन से ज्यादा एलिजिबल डिवाइस के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन इनमें से कुछ डिवाइस के लिए यह आखिरी बड़ा अपग्रेड होगा। यहां हमने ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट दी है, जिनके लिए Android 17 पर बेस्ड OxygenOS 17 आखिरी बड़ा अपग्रेड होगा।

1. OnePlus Open

लॉन्च ओएस: एंड्रॉयड 13

सॉफ्टवेयर सपोर्ट: 4 बड़े ओएस अपग्रेड तक

आखिरी ओएस अपडेट: एंड्रॉयड 17

वनप्लस ओपन को 2023 के आखिर में एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड OxygenOS 17 13 के साथ लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय कंपनी ने कहा था कि इस फोन को चार बड़े एंड्रॉयड अपग्रेड मिलेंगे। अब तक, वनप्लस ने इस फोन के लिए तीन ओएस अपडेट जारी कर दिए हैं और यह एंड्रॉयड 17 के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन यह इसका आखिरी बड़ा अपडेट होगा।

2. OnePlus 12R

लॉन्च ओएस: एंड्रॉयड 14

सॉफ्टवेयर सपोर्ट: 3 बड़े ओएस अपग्रेड तक

आखिरी ओएस अपडेट: एंड्रॉयड 17

OnePlus 12R जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था, जिसमें एंड्रॉयड 14 पहले से इंस्टॉल था। यह फोन तीन बड़े ओएस अपग्रेड के लिए एलिजिबल था। यह एंड्रॉयड 17 के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन यह इसका आखिरी बड़ा अपडेट होगा।

3. OnePlus 11

लॉन्च के समय का ओएस: एंड्रॉयड 13

सॉफ्टवेयर सपोर्ट: 4 बड़े ओएस अपग्रेड तक

आखिरी ओएस अपडेट: एंड्रॉयड 17

OnePlus 11 चार बड़े ओएस अपग्रेड के लिए एलिजिबल था। इसे एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च किया गया था। यह एंड्रॉयड 17 के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन यह इसका आखिरी बड़ा अपडेट होगा।

4. OnePlus Pad 2

लॉन्च ओएस: एंड्रॉयड 14

सॉफ्टवेयर सपोर्ट: 3 बड़े ओएस अपग्रेड तक

आखिरी ओएस अपडेट: एंड्रॉयड 17

OnePlus Pad 2 भी इस लिस्ट में शामिल है। इसे एंड्रॉयड 14 के साथ लॉन्च किया गया था और यह सिर्फ तीन बड़े ओएस अपग्रेड के लिए एलिजिबल था। यह एंड्रॉयड 17 के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन यह इसका आखिरी बड़ा अपडेट होगा।