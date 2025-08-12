अब चीन नहीं, भारत में ही बनेंगे OnePlus के Tablets; कीमत कम, भरोसा ज्यादा
OnePlus ने भारत के Bhagwati Products Ltd (BPL) के साथ मिलकर OnePlus Pad 3 और Pad Lite के टैबलेट्स का लोकल निर्माण शुरू किया है Greater Noida की फैक्ट्री में बनने वाले ये टैबलेट्स, Made in India टैग के साथ लॉन्च होंगे।
OnePlus ने अब चीन से परे भारत में अपने टैबलेट्स का निर्माण शुरू कर दिया है। कंपनी ने भारतीय ईएमएस (Electronic Manufacturing Services) कंपनी Bhagwati Products Ltd. (BPL) के साथ साझेदारी की है। इसके तहत OnePlus Pad 3 और OnePlus Pad Lite को अब Greater Noida की फैक्ट्री में असेंबल किया जाएगा। यह कदम भारतीय “Make in India” पहल के प्रति OnePlus की प्रतिबद्धता है, जिसमें अब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, बल्कि टैबलेट्स भी देश में ही बनाए जाएंगे। इससे भारतीय बाजार में OnePlus की ब्रांडिंग मजबूत होगी और पेटंट, रोजगार, सप्लाई चेन डेटा भी लोकली रूप से बढ़ेगा।
पार्टनरशिप का मकसद
OnePlus ने BPL के साथ मिलकर “OnePlus Pad 3” और “OnePlus Pad Lite” जैसे टैबलेट्स को भारत में ही निर्मित करने की योजना बनाई है। यह कदम केवल विनिर्माण लागत को कम करने तक सीमित नहीं है यह स्थानीय सप्लाई नेटवर्क को मजबूत बनाकर, देश को ध्यान में रखकर ब्रांड की भरोसेमंद छवि बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
BPL और उसकी क्षमता
Bhagwati Products Ltd. (BPL) भारत की एक अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी है, जिसका आधार राजस्थान के भीलवाड़ी और हैदराबाद में फैक्ट्रियों के साथ है। यह कंपनी पहले से ही हजारों LED टीवी और लाखों स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करती है। अब इस साझेदारी से OnePlus टैबलेट्स का निर्माण इसी नेटवर्क में हो सकेगा, जिससे प्रोडक्शन तेज और भरोसेमंद होगा।
