दिवाली से पहले OnePlus का धमाका! स्मार्टफोन, टैबलेट, इयरबड्स सब सस्ते में; पूरी लिस्ट

टेक ब्रैंड OnePlus ने भारतीय ग्राहकों के लिए Diwali Festive Season Sale की घोषणा कर दी है। इस दौरान कंपनी के स्मार्टफोन्स से लेकर टैबलेट और इयरबड्स तक सब सस्ते में खरीदे जा सकेंगे।

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी OnePlus ने अपने ग्राहकों के लिए बेहतरीन डील्स का पिटारा Diwali Festive Season Sale के साथ खोल दिया है। 22 सितंबर से शुरू हो रही इस सेल के दौरान कंपनी के स्मार्टफोन्स, टैबलेट और वायरलेस इयरबड्स तक सभी पर बंपर डिस्काउंट मिलने वाला है। हम आपका काम आसान बनाने के लिए सभी डील्स की लिस्ट एकसाथ लाए हैं, जिससे आप अपने लिए बेस्ट का चुनाव कर सकें। इन डील्स का फायदा कंपनी वेबसाइट के अलावा Amazon पर और बाकी पार्टनर स्टोर्स पर मिलेगा।

इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही बड़ी छूट OnePlus 13 कंपनी के फ्लैगशिप फोन को 69,999 रुपये के लॉन्च प्राइस के बजाय सेल में 61,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया जाएगा। इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के बाद इफेक्टिव प्राइस 57,749 रुपये रह जाएगा।

OnePlus 13R मिड-प्रीमियम सेगमेंट में यह फोन 42,999 रुपये कीमत पर लॉन्च हुआ था और इसे 37,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया जाएगा। 2,250 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस केवल 35,749 रुपये रह जाएगा।

OnePlus 13s पावरफुल कैमरा सेटअप और प्रीमियम डिजाइन वाले इस फोन को 54,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था और सेल में यह 50,999 रुपये में मिलेगा। बैंक ऑफर्स के बाद यह फोन 47,749 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

OnePlus Nord 5 नॉर्ड लाइनअप के इस फोन को 31,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था और अब सेल में यह 30,499 रुपये में मिलेगा। चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ 2000 रुपये के डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 28,499 रुपये रह जाएगी।

OnePlus Nord CE5 प्रीमियम फिनिश वाले डिजाइन के साथ आने वाला यह फोन 24,999 रुपये कीमत पर लॉन्च हुआ था। फेस्टिव सेल में यह 23,499 रुपये में मिलेगा और बैंक ऑफर के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 21,499 रुपये रह जाएगा।

सेल में सस्ते मिलेंगे ये इयरबड्स OnePlus Buds 4 ग्राहकों को 5,999 रुपये वाले ये इयरबड्स 4,799 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिलेंगे। इन्हें सेल में 5,299 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और बैंक ऑफर के चलते 500 रुपये छूट मिलेगी।

OnePlus Buds Pro 3 पूरे 11,999 रुपये कीमत वाले इन इयरबड्स को सेल में 8,999 रुपये पर खरीदा जा सकेगा। बैंक कार्ड्स के साथ 1000 रुपये की छूट के बाद इफेक्टिव प्राइस 7,999 रुपये रह जाएगा।

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC ग्राहक 2,099 रुपये वाले नेकबैंड को सेल डिस्काउंट और बैंक ऑफर के बाद 1,499 रुपये कीमत पर खरीद पाएंगे। बैंक ऑफर का फायदा ना लेने पर ये 1,699 रुपये में मिलेंगे।

OnePlus Nord Buds 3 सेल में 2,299 रुपये कीमत वाले इयरबड्स 1,799 रुपये में मिलेंगे और बैंक ऑफर के साथ 200 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर्स के बाद इफेक्टिव प्राइस 1,599 रुपये रह जाएगा।

OnePlus Nord Buds 3r बजट सेगमेंट में 1,799 रुपये वाले इयरबड्स सेल में 1,599 रुपये में मिलेंगे और बैंक ऑफर के बाद इनका इफेक्टिव प्राइस केवल 1,499 रुपये रह जाएगा।

OnePlus Nord Buds 3 Pro ग्राहक 2,999 रुपये कीमत वाले इन इयरबड्स को सेल में 2,399 रुपये में लिस्ट किया जाएगा। इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के बाद इनकी कीमत 2,099 रुपये रह जाएगी।

OnePlus Bullets Wireless Z3 अफॉर्डेबल प्राइस पर 1,699 रुपये वाला ये नेकबैंड सेल में 1,299 रुपये में मिलेगा। 150 रुपये के बैंक डिस्काउंट के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 1,149 रुपये हो जाएगा।

इन टैबलेट्स पर सबसे बड़ी छूट OnePlus Pad 2 प्रीमियम टैबलेट को 36,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जाएगा लेकिन सेल में यह 32,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। वहीं, बैंक ऑफर्स के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 29,749 रुपये से शुरू होगा।

OnePlus Pad Go भारतीय मार्केट में 17,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ यह टैबलेट सेल में 13,749 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिलेगा। इसमें बैंक ऑफर्स और सेल डिस्काउंट दोनों शामिल हैं।

OnePlus Pad Lite ग्राहकों को सेल में यह टैबलेट 11,749 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिलेगा। इसे 15,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था और सेल में 14,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया जाएगा।