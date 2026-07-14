बड़ा झटका! लॉन्च प्राइस से 12,000 तक महंगे हुए OnePlus के 'किलर' AI Smartphones, चुपचाप हर महीने बढ़ रहे दाम

OnePlus हर महीने चुपचाप से भारत में अपने कई पॉपुलर स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ा रहा हैं। अब एक बार फिर कंपनी ने OnePlus 15R, Nord 6 और Nord CE 6 फोन 5000 तक महंगे हो गए हैं। जानिए नई कीमतें:

OnePlus Smartphones Price Hike: टेक कंपनी OnePlus लगातार हर अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। कंपनी लगभग हर महीने अपने लेटेस्ट फोन्स की कीमतें बढ़ा रही है। बता दें कि OnePlus 15R, Nord 6 और Nord CE 6 के सभी वेरिएंट अब आज से एक बार फिर 5,000 रुपए तक महंगे हो गए हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी OnePlus 15R लॉन्च प्राइस से 12,000 रुपए तक महंगा हो गया है। वहीं Nord 6 सीरीज की कीमत भी लॉन्च प्राइस से 6000 रुपए तक बढ़ गई है। अगर आप इन स्मार्टफोन्स को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पहले नई कीमतें जान लेना जरूरी है।

OnePlus 15R की कीमत में सबसे बड़ा इजाफा OnePlus 15R फोन के सभी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में सीधे 5,000 रुपए का इजाफा किया है। पहले 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपए थी, जो अब बढ़कर 59,999 रुपए हो गई है। लॉन्च के समय इस फोन की कीमत 47,999 रुपए थी। वहीं 12GB + 512GB मॉडल पहले 59,999 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसकी नई कीमत 64,999 रुपए हो गई है। इसके अलावा सबसे हाई-एंड 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत भी 61,999 रुपए से बढ़ाकर 66,999 रुपए कर दी गई है।

OnePlus 15R एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, जिसमें 6.78 इंच का 1.5K AMOLED ProXDR डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 50MP Sony प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी के लिए 16MP फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें 6,400mAh बैटरी के साथ 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग, Android 16 आधारित OxygenOS 16, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और AI फीचर्स भी दिए गए हैं।

OnePlus Nord 6 भी पहले से हुआ महंगा OnePlus ने अपनी लोकप्रिय Nord 6 सीरीज की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। इस फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत पहले 42,999 रुपए थी, लेकिन अब इसे खरीदने के लिए 44,999 रुपए खर्च करने होंगे। यानी इस वेरिएंट पर 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 12GB RAM + 256GB मॉडल पहले 47,999 रुपए में उपलब्ध था, जिसकी कीमत अब बढ़कर 50,999 रुपए हो गई है। इस वेरिएंट पर कंपनी ने 3,000 रुपए का इजाफा किया है।

OnePlus Nord 6 मिड-रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन है। इसमें 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और हाई ब्राइटनेस के साथ आता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 50MP का मुख्य कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 6,800mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग, 5G सपोर्ट और Android 16 आधारित OxygenOS मिलता है।

OnePlus Nord CE 6 की कीमत में भी हुआ इजाफा OnePlus Nord CE 6 स्मार्टफोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत पहले 33,999 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 35,999 रुपए कर दिया गया है। यानी इस वेरिएंट पर 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 8GB RAM + 256GB मॉडल की कीमत 36,999 रुपए से बढ़कर 39,999 रुपए हो गई है। इस वेरिएंट पर कंपनी ने 3,000 रुपए का इजाफा किया है।