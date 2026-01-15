Hindustan Hindi News
OnePlus Freedom Sale में फोन के दाम में खरीदें टैबलेट, होगी हजारों रुपये की बचत, सबसे सस्ता ₹11,999 का, कल से Sale

संक्षेप:

OnePlus टैबलेट्स पर ताबड़तोड़ ऑफर। वनप्लस फ्रीडम सेल में कीमतें गिरीं, Pad Go और Pad Lite अब 14,999 रुपए से शुरू। बैंक ऑफर और छूट की पूरी जानकारी यहां देखें।

Jan 15, 2026 09:12 am IST
discount

61% OFF

EVACH Stylus Pen for OnePlus Pad Go Tablet, 1.5mm Fine Point Tip OnePlus Pencil for Pad, Compatible with OnePlus Pad Go, Pad Lite, Pad 3/2/1, Good at Drawing and Writing, White

EVACH Stylus Pen for OnePlus Pad Go Tablet, 1.5mm Fine Point Tip OnePlus Pencil for Pad, Compatible with OnePlus Pad Go, Pad Lite, Pad 3/2/1, Good at Drawing and Writing, White

  • checkEVACH Stylus Pen for OnePlus Pad Go Tablet
  • check1.5mm Fine Point Tip OnePlus Pencil for Pad
  • checkCompatible with OnePlus Pad Go
amazon-logo

₹1299

₹3299

खरीदिये

discount

58% OFF

ProElite Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case, Soft Flexible Flip Case Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case with Pen Holder [Auto Sleep Wake Feature] [Recoil Series] - Hippy

ProElite Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case, Soft Flexible Flip Case Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case with Pen Holder [Auto Sleep Wake Feature] [Recoil Series] - Hippy

  • checkProElite Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case
  • checkSoft Flexible Flip Case Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Case with Pen Holder [Auto Sleep Wake Feature] [Recoil Series] - Hippy
amazon-logo

₹849

₹1999

खरीदिये

discount

60% OFF

Robustrion Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Cover Case with Pencil Holder, Trifold Cover Case for OnePlus Pad Go 2 Tablet Cover [Auto Sleep Wake Support] - Black

Robustrion Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Cover Case with Pencil Holder, Trifold Cover Case for OnePlus Pad Go 2 Tablet Cover [Auto Sleep Wake Support] - Black

  • checkRobustrion Cover for OnePlus Pad Go 2 12.1 inch Cover Case with Pencil Holder
  • checkTrifold Cover Case for OnePlus Pad Go 2 Tablet Cover [Auto Sleep Wake Support] - Black
amazon-logo

₹799

₹1999

खरीदिये

Oneplus Freedom Sale: OnePlus ने Freedom Sale 2026 के तहत अपने टैबलेट्स पर जबरदस्त कीमत कटौती और बैंक ऑफर पेश किए हैं, जिससे टैबलेट खरीदने का यह सबसे अच्छा समय माना जा रहा है। इस सेल के दौरान OnePlus Pad की पूरी लाइन-अप Pad Go 2, Pad 3, Pad 2, Pad Go और Pad Lite सभी पर भारी डिस्काउंट उपलब्ध हैं। चाहे आप हाई-एंड फीचर्स चाहते हों या बजट-फ्रेंडली टैबलेट, OnePlus की यह Freedom Sale हर तरह के यूजर के लिए शानदार डील लेकर आई है।

सबसे खास बात है कि OnePlus Pad Go 2, जो 5G सपोर्ट वाला टैबलेट है, अब अधिक आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। इसके अलावा Pad 3 जैसी पावरफुल टैबलेट भी बड़ी बैटरी, शानदार डिस्प्ले और प्रीमियम परफ़ॉर्मेंस के साथ डिस्काउंट में मिल रही है। इसके अलावा Pad Lite और Pad Go जैसे मॉडल्स भी ऐसे ऑफर्स में हैं जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एंटरटेनमेंट-लवर्स के बजट में बिलकुल फिट बैठते हैं।

1. OnePlus Pad Go 2

OnePlus Pad Go 2 OnePlus की टैबलेट लाइन-अप में एक बहुत ही आकर्षक मिड-रेंज टैबलेट है। टैब शानदार प्रदर्शन और स्मूद UI, स्टाइलस सपोर्ट (सेल स्टाइलस ऑफर के साथ) मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट है।

Freedom Sale ऑफर:-

लॉन्च प्राइस: ₹26,999

सेल में कीमत: ₹23,999 (₹1,000 की कटौती + ₹2,000 तक बैंक ऑफर)

मतलब अब आप इसे 5G टैबलेट के साथ मात्र ₹23,999 में पा सकते हैं, जो मिड-रेंज टैबलेट के लिए बहुत अच्छी डील है।

2. OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 3 OnePlus का प्रीमियम-क्लास टैबलेट है, जो परफ़ॉर्मेंस, बैटरी और डिस्प्ले के मामले में बहुत आगे है। इसमें Snapdragon 8 सीरीज जैसा पावरहाउस चिप है। लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग।

Freedom Sale ऑफर:-

लॉन्च प्राइस: ₹47,999

सेल में कीमत: ₹44,999 (₹3,000 तक का डिस्काउंट)।

3. OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 स्मूद UI अनुभव और तेज पर्फ़ॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है।

Freedom Sale ऑफर:-

लॉन्च कीमत: ₹36,999

सेल प्राइस: ₹34,999 (₹2,000 तक बैंक ऑफर)।

4. OnePlus Pad Go

OnePlus Pad Go बजट-फ्रेंडली टैबलेट सेगमेंट का मजबूत कॉन्टेंडर है।

Freedom Sale ऑफर:-

लॉन्च कीमत: ₹17,999

सेल प्राइस: ₹13,999 (₹3,000 कटौती + ₹1,000 तक बैंक ऑफर)।

5. OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Lite को खासकर स्टूडेंट्स और हल्के-फुल्के यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Freedom Sale ऑफर:-

लॉन्च प्राइस: ₹15,999

सेल प्राइस: ₹11,999 (₹2,000 + ₹2,000 बैंक डिस्काउंट)।

