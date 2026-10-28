वनप्लस यूजर्स हो जाएं खुश! OnePlus 13 से लेकर 15R तक 4 फोन को मिला बड़ा अपडेट; मिलेंगे नए फीचर्स, AI पकड़ेगा फर्जी आवाज

OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13s और OnePlus 15R यूजर्स के लिए Android 17 आधारित ColorOS 17 अपडेट जारी होना शुरू हो गया है। इस अपडेट के साथ फोन के इंटरफेस, क्विक सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, एनिमेशन और AI फीचर्स में बदलाव देखने को मिलेंगे।

OnePlus 13, 13R और 15R में आया Android 17, फर्जी आवाज पहचानने समेत मिलेंगे ये नए फीचर्स

OnePlus स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। कंपनी ने अपने कुछ पुराने और नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए Android 17 पर बेस्ड नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट के साथ केवल Android का नया वर्जन ही नहीं मिल रहा, बल्कि फोन के सॉफ्टवेयर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल, इन डिवाइस में अब OxygenOS की जगह ColorOS 17 दिया जा रहा है। Android Authority की रिपोर्ट के अनुसार, OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13s और OnePlus 15R में ColorOS 17 का स्टेबल अपडेट भारत में रोलआउट होना शुरू हो गया है। इससे पहले OnePlus 15 और OnePlus Pad 4 के लिए भी यह अपडेट जारी किया गया था।

नए सॉफ्टवेयर में क्विक सेटिंग्स और नोटिफिकेशन पैनल के डिजाइन में बदलाव, पहले से बेहतर एनिमेशन, मेमोरी मैनेजमेंट और नए AI फीचर्स मिलने की बात कही गई है।हालांकि, अपडेट स्टेप्स में भेजा जा रहा है। ऐसे में किसी फोन में अपडेट का नोटिफिकेशन तुरंत दिखाई दे सकता है, जबकि दूसरे यूजर को इसके लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है।

OnePlus के इन 4 फोन में आया Android 17 अपडेट OnePlus ने अपने चार स्मार्टफोन के लिए Android 17 बेस्ड ColorOS 17 का स्टेबल अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। इनमें OnePlus 13 सीरीज के तीन फोन और OnePlus 15R शामिल हैं।

1.OnePlus 13

2. OnePlus 13R

3. OnePlus 13s

4. OnePlus 15R

कंपनी इसे एक साथ सभी डिवाइस पर भेजने के बजाय धीरे-धीरे जारी कर रही है। इसलिए अगर आपके पास इनमें से कोई फोन है और अभी तक अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके फोन को अपडेट नहीं मिलेगा।

नए अपडेट में क्या-क्या मिलेगा? 1. क्विक सेटिंग्स और नोटिफिकेशन पैनल में बदलाव नए अपडेट में क्विक सेटिंग्स और नोटिफिकेशन पैनल को नए डिजाइन के साथ पेश किया गया है। क्विक सेटिंग्स में यूजर वाई-फाई, ब्लूटूथ और दूसरे जरूरी कंट्रोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। वहीं, नोटिफिकेशन पैनल पर आने वाले अलर्ट और मैसेज देखे जा सकते हैं।

2. पहले से बेहतर एनिमेशन ColorOS 17 में एनिमेशन को ज्यादा स्मूद बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। ऐप खोलने, स्क्रीन बदलने और मेन्यू के बीच जाने जैसे कामों के दौरान ट्रांजिशन पहले से बेहतर महसूस हो सकते हैं।

3. मेमोरी मैनेजमेंट में सुधार नए सॉफ्टवेयर में मेमोरी मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की बात भी कही गई है। इसमें सुधार होने से मल्टीटास्किंग के दौरान फोन का अनुभव बेहतर हो सकता है।

4. नए AI फीचर्स ColorOS 17 के साथ कुछ नए AI फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट में ऐसे टूल्स का जिक्र है, जो संदिग्ध कॉल में AI से बनाई गई आवाज की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

अपने OnePlus फोन में अपडेट ऐसे चेक करें 1. सबसे पहले फोन की Settings खोलें।

2. इसके बाद System & update या फोन में उपलब्ध संबंधित सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन पर जाएं।

3. Software update या Download & Install का ऑप्शन खोलें।

4. अगर अपडेट उपलब्ध है, तो स्क्रीन पर इसकी जानकारी दिखाई देगी।