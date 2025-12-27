Hindustan Hindi News
OnePlus यूजर्स खुशखबरी, अब इन स्मार्टफोन और टैब को चलाने में आएगा जबल मजा, आ गया नया अपडेट

OnePlus यूजर्स खुशखबरी, अब इन स्मार्टफोन और टैब को चलाने में आएगा जबल मजा, आ गया नया अपडेट

संक्षेप:

अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन या फिर टैबलेट चला रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। वनप्लस ने ऑफिशियली OxygenOS B20P02- दिसंबर 2025 अपडेट जारी करने की घोषणा की है, जो वनप्लस के रेगुलर सिस्टम अपग्रेड का हिस्सा होगा। देखें एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट

Dec 27, 2025 11:57 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन या फिर टैबलेट चला रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। वनप्लस ने ऑफिशियली OxygenOS B20P02- दिसंबर 2025 अपडेट जारी करने की घोषणा की है, जो वनप्लस के रेगुलर सिस्टम अपग्रेड का हिस्सा होगा। यह अपडेट ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सुविधाजनक और स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। यह अपडेट फोन के लिए वर्जन नंबर B20P02(BRB1EX01) और टैबलेट के लिए B20P02(BRB3EX01) के साथ आया है। यह अपडेट धीरे-धीरे रोलआउट होगा, शुरुआत में यह केवल कुछ ही यूजर्स तक पहुंचेगा और आने वाले दिनों में इसे ज्यादा यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। यहां ऐसे वनप्लस स्मार्टफोन्स की लिस्ट दी गई है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

अपडेट में क्या-क्या खास होगा

फोन मैनेजर (सिर्फ ऑक्सीजनओएस 15 और उससे ऊपर के वर्जन पर उपलब्ध)

- जब आप फोन मैनेजर ऐप खोलेंगे, तो एक पॉप-अप दिखाई देगा, जो आपको वाई-फाई और मोबाइल डेटा पर ऑटोमैटिक ब्लॉकलिस्ट अपडेट की अनुमति देने के लिए कहेगा। अगर आप इसकी अनुमति देते हैं, तो ब्लॉकलिस्ट तुरंत अपडेट हो जाएगी, जिससे डिटेक्शन सक्सेस रेट और सुरक्षा क्षमता बेहतर होगी।

ये भी पढ़ें:2027 तक Recharge का टेंशन खत्म, 365 दिन चलेंगे ये पांच सस्ते प्लान; खर्च ₹5 रोज
ये भी पढ़ें:नए साल में घर लाएं 55 inch का बड़ा TV? आधी से कम कीमत में मिल रहे ये मॉडल, लिस्ट

स्क्रीनशॉट (केवल ऑक्सीजनओएस 16 और उससे ऊपर के वर्जन पर उपलब्ध)

- आसान ऑपरेशन के लिए टैबलेट पर पार्शियल स्क्रीनशॉट प्रोसेस को बेहतर बनाता है।

स्मार्ट साइडबार

- अब आप आसान स्टोरेज क्लीनअप के लिए सीधे स्मार्ट साइडबार से स्टोरेज क्लीनअप टूल लॉन्च कर सकते हैं।

सिस्टम

- सिस्टम की स्टेबिलिटी में सुधार करता है।

अपडेट शेड्यूल

इस अपडेट का रोलआउट 24 दिसंबर को शुरू हुआ और नीचे दिए गए मॉडलों में इसे धीरे-धीरे चरणों में रोलआउट किया जाएगा, और आखिरकार यह 12 जनवरी, 2026 तक सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा।

ऑक्सीजनओएस 16

- वनप्लस पैड 3

- वनप्लस पैड 2

ऑक्सीजनओएस 14 और 15

- वनप्लस Open

- वनप्लस 13

- वनप्लस 13R

- वनप्लस 12 सीरीज

- वनप्लस 11R

- वनप्लस 10 सीरीज

- वनप्लस नॉर्ड 5 5G

- वनप्लस नॉर्ड सीई 5

- वनप्लस नॉर्ड सीई 4 सीरीज

- वनप्लस नॉर्ड सीई 3 5G

- वनप्लस नॉर्ड सीई 3 सीरीज

- वनप्लस पैड

ऑक्सीजनओएस 14

- वनप्लस 9 सीरीज

- वनप्लस 8T

- वनप्लस नॉर्ड 2T 5G

- वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5G

- वनप्लस पैड गो

ऑक्सीजनओएस13.1.0

- वनप्लस 8

- वनप्लस 8 प्रो

ऑक्सीजनओएस 13.0.0

- वनप्लस नॉर्ड 2 5G

- वनप्लस नॉर्ड सीई 2 5G

- वनप्लस नॉर्ड सीई 5G

इस अपडेट को चेक करने के लिए, सेटिंग्स में जाएं, अबाउट डिवाइस पर टैप करें, फिर वर्जन पर क्लिक करके, SOTA वर्जन पर जाएं। कंपनी ने यह भी बताया है कि जैसे-जैसे ऑक्सीजनओएस 16 धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है, इस वर्जन के साथ कम्पैटिबल मॉडल्स की रेंज जल्द ही बढ़ेगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
