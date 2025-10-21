गेम-चेंजर होगा OnePlus 15, 120W सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ सबसे दमदार 7300mAh बैटरी

संक्षेप: OnePlus 15 में होगी 7300mAh की बड़ी बैटरी, साथ में 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग। जानिए नए फ्लैगशिप में क्या-क्या बदल रहा है।

स्मार्टफोन दुनिया में बैटरी लाइफ एक बड़ी परेशानी बनी हुई है हममें से कई लोग दिन के अंत तक फोन चार्ज लेकर चलने को मजबूर हैं। लेकिन OnePlus ने इस समस्या को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने अपने आगामी फ्लैगशिप मॉडल OnePlus 15 में बैटरी-क्षमता को न सिर्फ बढ़ाया है, बल्कि चार्जिंग स्पीड को भी नए आयाम पर ले जाने का प्रस्ताव रखा है। आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है कि यह फोन 7300mAh बैटरी के साथ आएगा, जो OnePlus के पिछले मॉडलों से काफी बड़ी है। साथ ही इसमें 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे, जिससे चार्जिंग-टाइम और बैटरी-जीवन दोनों में बेहतर उम्मीद लग रही है।

OnePlus 15 के फीचर्स (संभावित) यह अब तक का सबसे एडवांस चिपसेट माना जा रहा है, जो गेमिंग और हाई-परफॉर्मेंस टास्क्स के लिए बेहतरीन पावर और एफिशिएंसी प्रदान करेगा। OnePlus 15 में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, जो पिछले मॉडल OnePlus 13 के 120Hz डिस्प्ले से बड़ा अपग्रेड साबित होगा। इस नए डिस्प्ले के साथ यूज़र्स को अल्ट्रा-स्मूद स्क्रॉलिंग, बेहतर टच रिस्पॉन्स और गेमिंग के दौरान स्मूद विजुअल्स का अनुभव मिलेगा।

डिज़ाइन के मामले में भी वनप्लस ने इस बार कमाल कर दिया है। OnePlus 15 में 1.15mm के अल्ट्रा-थिन बेज़ल्स होंगे, जो इसे iPhone 17 और Samsung Galaxy S25 सीरीज से भी ज़्यादा स्लिम और मॉडर्न लुक देंगे। कंपनी इस फोन को तीन प्रीमियम कलर ऑप्शंस—Sand Dunes, Absolute Black और Fog Purple में लॉन्च कर सकती है। इन सभी कलर्स में शानदार मैट फिनिश दिया गया है, जो फोन को एक लग्ज़री और एलीगेंट लुक प्रदान करेगा।

कैमरा सेटअप भी इस बार काफी दमदार है। फोन में 50MP Sony LYT-700 प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा मौजूद रहेगा। यह कैमरा सिस्टम 8K और 4K 120FPS वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा, जबकि फ्रंट कैमरा 4K 60FPS रिकॉर्डिंग करने में सक्षम होगा—जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं।