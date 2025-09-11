अब इस OnePlus फोन में आया लेटेस्ट अपडेट, तुरंत करें चेक, इसलिए है खास oneplus releases new oxygenos update for the oneplus nord ce 5 in India, Gadgets Hindi News - Hindustan
oneplus releases new oxygenos update for the oneplus nord ce 5 in India

अब इस OnePlus फोन में आया लेटेस्ट अपडेट, तुरंत करें चेक, इसलिए है खास

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 07:22 PM
अगर आप भी OnePlus का फोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने एक और स्मार्टफोन के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है, जो ढेर सारे इम्प्रूवमेंट्स के साथ और सिक्योरिटी अपडेट लेकर आया है। बता दें कि कंपनी ने कुछ दिन पहले ही OnePlus 13s स्मार्टफोन के लिए OxygenOS 15.0.2.601 अपडेट जारी किया था। अब, वनप्लस यही अपडेट OnePlus Nord CE 5 यूजर्स के लिए भी जारी कर रहा है। फिलहाल, यह रोलआउट भारत तक ही सीमित है, और जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरी तरह से रोलआउट होने में आमतौर पर एक या दो हफ्ते लगते हैं। इसके अलावा, आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर, सॉफ्टवेयर अपडेट तक स्क्रॉल करके भी मैन्युअली अपडेट चेक कर सकते हैं।

लेटेस्ट अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा

लॉक स्क्रीन पर लाइव अलर्ट और नोटिफिकेशन्स के एनिमेशन को और भी बेहतर बनाया गया है ताकि अनुभव और भी बेहतर हो सके। फोटोज में एक नया मैप एल्बम जोड़ा गया है, जिससे आप अपनी सभी लोकेशन-टैग की गई तस्वीरों को मैप पर देख पाएंगे।

अगर आप प्राइवेट एल्बम से फोटो वापस पब्लिक एल्बम में ले जाते हैं, तो वे अपनी ओरिजनल लोकेशन पर वापस आ जाएंगी, जिससे उन्हें ढूंढ़ना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पर भी ज्यादा कंट्रोल मिलता है, क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट सेफ पेज से या सीधे लॉक किए गए एल्बम में अपना पासवर्ड बदल सकते हैं।

फोन मैनेजर में, अब आप डेली और वीकली स्क्रीन टाइम दोनों चेक कर सकते हैं, जिससे आपको अपने उपयोग को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिलती है। आईआर रिमोट ऐप में बटन का लेआउट भी क्लीन है। इसके अलावा, अपडेट में डिवाइस को सुरक्षित और अपडेट रखने के लिए सितंबर 2025 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी शामिल है।

Gadgets Hindi News OnePlus OnePlus Phone
