अब Oppo बनाएगा OnePlus और Realme दोनों के फोन! क्या बदलने वाला है?
OnePlus और Realme के मर्ज की खबरें इन दिनों चर्चा में हैं। हालांकि यह पूरी तरह कंप्लीट मर्जर नहीं है और Oppo का इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग मूव है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
हाल ही में OnePlus और Realme के मर्ज की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही थीं और इन्होंने टेक वर्ल्ड में काफी हलचल मचा दी है। पहली नजर में लग रहा है कि दोनों ब्रैंड अब एक हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कोई सीधा ब्रैंड मर्जर नहीं है, बल्कि इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग है, जिसे उनकी पैरेंट कंपनी Oppo की ओर से किया गया है। इसके साथ ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा और कंपनी की कोशिश मार्केट कॉम्पिटिशन में अपनी पकड़ मजबूत करने की होगी।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo ने अपने सब-ब्रैंड्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए OnePlus और Realme को एक यूनिफाइड बिजनेस स्ट्रक्चर में शामिल किया है। इसका सीधा असर प्रोडक्ट डिवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सर्विस ऑपरेशंस पर पड़ेगा। यानी अब कई बैकएंड काम एक साथ किए जाएंगे, जिससे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो सके। इस तरह की स्ट्रैटेजी कंपनियां तब अपनाती हैं जब वे कॉस्ट कम करना चाहती हैं और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ज्यादा स्ट्रीमलाइन्ड बनाना चाहती हैं।
यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?
हालांकि, इस बदलाव से यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि OnePlus और Realme अपनी-अपनी आइडेंटिटी के साथ मार्केट में बने रहेंगे। OnePlus को प्रीमियम सेगमेंट का ब्रैंड माना जाता है, जो हाई-एंड स्मार्टफोन और परफॉर्मेंस-फोकस्ड प्रोडक्ट्स पर ध्यान देता है। वहीं Realme का फोकस बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन पर है, जहां वैल्यू-फॉर-मनी सबसे अहम होती है। Oppo इस अंतर को बनाए रखना चाहता है, ताकि दोनों ब्रैंड अलग-अलग तरह के कस्टमर्स को टारगेट कर सकें।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
13% OFF
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G
- Carbon Black
- 8GB/12GB RAM
- 256GB/512GB Storage
₹34788₹39999
खरीदिये
रिस्ट्रक्चरिंग का असर आने वाले समय में प्रोडक्ट्स पर जरूर देखने को मिल सकता है। मुमकिन है कि OnePlus और Realme के स्मार्टफोन में समानताएं बढ़ें, खासकर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लेवल पर ऐसा देखने को मिल सकता है। पहले ही OxygenOS और ColorOS के बीच इंटीग्रेशन देखने को मिला है, और अब यह ट्रेंड और तेज हो सकता है। इससे डिवलपमेंट प्रोसेस आसान होगा, लेकिन कुछ यूजर्स को यह भी लग सकता है कि दोनों के बीच का फर्क धीरे-धीरे कम हो रहा है।
बेहतर होगा आफ्टर-सेल्स नेटवर्क
आफ्टर-सेल्स सर्विस के मामले में यह बदलाव फायदेमंद साबित हो सकता है। Oppo के मजबूत सर्विस नेटवर्क का फायदा दोनों ब्रैंड्स के यूजर्स को मिल सकता है, जिससे सपोर्ट और रिपेयर एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। साथ ही, यूनिफाइड स्ट्रक्चर से सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहतर होंगे, जिससे प्रोडक्ट्स की उपलब्धता और प्राइसिंग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।