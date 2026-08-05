Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

OnePlus के फोन कई बड़े मार्केट्स से हुए गायब! वेबसाइट पर खत्म हुआ स्टॉक

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

OnePlus ने अमेरिका और यूरोप के कई प्रमुख मार्केट्स में नए स्मार्टफोन लॉन्च रोक दिए हैं। वेबसाइट पर कई मॉडल आउट ऑफ स्टॉक हैं।

OnePlus Phone
OnePlus कई मार्केट्स में अपने स्टोर बंद कर रहा है।

OnePlus कभी ‘फ्लैगशिप किलर’ स्मार्टफोन ब्रैंड के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब कंपनी की ग्लोबल स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नई रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और यूरोप जैसे कई प्रमुख मार्केट्स में OnePlus के स्मार्टफोन लगभग पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर कई मॉडल ‘Out of Stock’ दिख रहे हैं और फिलहाल उनके दोबारा उपलब्ध होने के संकेत भी नहीं मिले हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

26% OFF

OnePlus N6 5G

OnePlus N6 5G

  • checkMidnight Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹22866

₹30999

खरीदिये

discount

41% OFF

Vivo T5 Lite 44W 5G

Vivo T5 Lite 44W 5G

  • checkTwilight Shadow
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹19999

₹33999

खरीदिये

discount

34% OFF

Realme Narzo 100x 5G

Realme Narzo 100x 5G

  • checkMidnight Black
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹20999

₹31999

खरीदिये

discount

47% OFF

Realme P4R 5G

Realme P4R 5G

  • checkLavender Glare
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹18420

₹34999

खरीदिये

discount

15% OFF

Oppo K14 5G

Oppo K14 5G

  • checkIcy Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹21999

₹25999

खरीदिये

रिपोर्ट के मुताबिक, यह केवल अस्थायी स्टॉक की कमी नहीं है, बल्कि OnePlus की नई बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। कंपनी पहले ही पुष्टि कर चुकी है कि वह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में नए स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगी। ऐसे में वेबसाइट पर लगातार घटता स्टॉक इस बदलाव को और मजबूत संकेत देता है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका में भारत से ₹30 हजार सस्ता होगा iPhone 18 Pro Max, कहां खरीदने में फायदा

कई मॉडल अब खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं

OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले जहां कई स्मार्टफोन विकल्प मौजूद थे, वहीं अब कई लोकप्रिय मॉडल या तो पूरी तरह आउट ऑफ स्टॉक हैं या उन्हें खरीदने का ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा। कुछ मार्केट्स में केवल लिमिटेड डिवाइस उपलब्ध हैं, जबकि कई जगह स्मार्टफोन कैटेगरी लगभग खाली हो चुकी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी इन क्षेत्रों में अपने स्मार्टफोन कारोबार को धीरे-धीरे समेट रही है।

मौजूदा यूजर्स को मिलेगा सपोर्ट

हालांकि नए फोन लॉन्च नहीं किए जाएंगे, लेकिन OnePlus ने साफ किया है कि मौजूदा ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने कहा है कि पहले से मौजूद डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी पैच, वारंटी और आफ्टर-सेल्स सर्विस पहले की तरह जारी रहेगी। यानी जिन लोगों के पास पहले से OnePlus फोन है, उन्हें फिलहाल किसी तरह की सर्विस संबंधी परेशानी नहीं होनी चाहिए।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K12s 5G

OPPO K12s 5G

  • checkRose Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB

₹12990

और जाने

discount

11% OFF

Realme C100X

Realme C100X

  • checkGold
  • check4GB RAM
  • check64GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹16799

खरीदिये

discount

50% OFF

OPPO A6c 4G

OPPO A6c 4G

  • checkStone Brown
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹29999

खरीदिये

discount

46% OFF

Vivo Y11 5G

Vivo Y11 5G

  • checkSunrise Gold and Midnight Blue
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹14989

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
flipkart-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Flipkart Sale: iPhone 17 से Samsung Galaxy S25 तक पर बंपर डिस्काउंट

Oppo निभाएगा बड़ी भूमिका

OnePlus और Oppo दोनों BBK Electronics इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में दोनों कंपनियों के बीच तकनीकी कोलैबरेशन भी बढ़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन बाजारों से OnePlus पीछे हट रहा है वहां Oppo अपनी मौजूदगी बनाए रख सकता है। इससे संकेत मिलता है कि ग्रुप उन क्षेत्रों में Oppo ब्रैंड पर ज्यादा फोकस करना चाहता है।

भारत पर क्या पड़ेगा असर?

फिलहाल भारतीय ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि कंपनी ने भारत छोड़ने या यहां स्मार्टफोन लॉन्च बंद करने जैसी कोई घोषणा नहीं की है। OnePlus अभी भी भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक मानता है और यहां नए डिवाइस लॉन्च करता रहा है।

ये भी पढ़ें:WhatsApp अकाउंट हो सकता है बैन! अभी सुधार लें अपनी ये चार आदतें

इसलिए अमेरिका और यूरोप में हो रहे बदलाव का सीधा असर भारतीय ग्राहकों पर फिलहाल नहीं पड़ता। हालांकि, यदि भविष्य में कंपनी की ग्लोबल स्ट्रेटजी में और बदलाव होते हैं, तो उनका असर दूसरे बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

और पढ़ें
OnePlus OnePlus Phone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।