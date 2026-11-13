अब वनप्लस फोन से अपने आप अनलॉक होगा PC, कंपनी ने दिया कमाल का फीचर
वनप्लस ने चुनिंदा स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए नया फीचर जारी किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने PC को अपने आप अनलॉक कर सकेंगे। इसके लिए फोन और कंप्यूटर के बीच रिमोट कनेक्शन स्टेबल करना होगा।
OnePlus यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर रोलआउट किया जा रहा है। अब कंपनी के चुनिंदा स्मार्टफोन और टैबलेट की मदद से PC को अपने आप अनलॉक किया जा सकेगा। इसके लिए यूजर्स को बार-बार कंप्यूटर में पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। वनप्लस ने अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह फंक्शनैलिटी दी है। खास बात है कि यह फीचर OxygenOS 16 या इससे नए वर्जन पर चलने वाले डिवाइस के लिए उपलब्ध होगा।
फोन से अपने आप अनलॉक होगा कंप्यूटर
वनप्लस ने नवंबर 2026 का नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट के साथ कंपनी ने 'Automatically unlock when connected' नाम का नया फीचर पेश किया है। इसकी मदद से यूजर्स अपने स्मार्टफोन या टैबलेट को PC से रिमोट तरीके से कनेक्ट करने के दौरान कंप्यूटर को अपने आप अनलॉक कर सकेंगे।
इस फीचर के काम करने के लिए यूजर्स को पहले अपना पासवर्ड सेव करना होगा। इसके बाद जब फोन और PC के बीच रिमोट कनेक्शन बन जाएगा, तो कंप्यूटर को अपने आप अनलॉक करने की सुविधा मिलेगी। यानी हर बार PC इस्तेमाल करने के लिए अलग से पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कैसे एक्टिवेट करें नया फीचर?
इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने वनप्लस फोन या टैबलेट को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पर अपडेट करना होगा। इसके बाद PC से रिमोट कनेक्शन के दौरान स्क्रीन पर दिखाई देने वाले फ्लोटिंग बॉल में More आइकन पर टैप करना होगा।
यहां 'Unlock PC' का विकल्प मिलेगा। इस पर टैप करने के बाद 'Automatically unlock when connected' फीचर को ऑन करना होगा। इसके बाद कनेक्शन होने की स्थिति में PC अपने आप अनलॉक हो सकेगा।
इन वनप्लस डिवाइस को मिलेगा फायदा
PhoneArena की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर OxygenOS 16 या इससे नए सॉफ्टवेयर पर चलने वाले कई वनप्लस स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए उपलब्ध होगा। इनमें शामिल हैं:
- OnePlus Open
- OnePlus 15 सीरीज
- OnePlus 13 सीरीज
- OnePlus 12 सीरीज
- OnePlus 11 सीरीज
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord CE6 सीरीज
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord CE4 सीरीज
- OnePlus Nord 3
- OnePlus N6x
- OnePlus Pad 4
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad Go 2
कंपनी इस अपडेट को कई फेज में रोलआउट कर रही है। स्मार्टफोन के लिए अपडेट वर्जन C20P01(BRB1EX01) और टैबलेट के लिए C20P01(BRB3EX01) है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।