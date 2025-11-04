Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus phone with lifetime display warranty under 20000 rupees on Amazon
धाकड़ डील! ₹20 हजार से कम में लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी वाला OnePlus फोन

संक्षेप: लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी वाला OnePlus स्मार्टफोन ग्राहकों को 20 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। खास डील OnePlus Nord CE4 पर दी गई है। 

Tue, 4 Nov 2025 10:14 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
कम कीमत पर धाकड़ फीचर्स वाला OnePlus फोन ग्राहक सस्ते में खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर OnePlus Nord CE4 को तगड़ी छूट पर ऑर्डर करने का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि कंपनी इस फोन पर लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी ऑफर कर रही है। यानी इस डिस्प्ले पर ग्रीन लाइन्स दिखने की स्थिति में कंपनी फ्री में उसे बदल देगी।

OnePlus Nord CE4 में बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 7 Gen प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट वाला 50MP कैमरा सेटअप बैक पैनल पर दिया गया है। खास बात यह है कि इस फोन में 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है और 5500mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। आइए इसके ऑफर प्राइस के बारे में बताते हैं।

ये भी पढ़ें:आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

ऑफर्स के साथ खरीदें OnePlus Nord CE4

वनप्लस के बजट डिवाइस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 18,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है, जबकि इसका ओरिजनल प्राइस 24,999 रुपये दिखाया गया है। डिवाइस पर कैशबैक, नो-कॉस्ट EMI और अन्य ऑफर्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है। यह फोन दो कलर ऑप्शंस- डार्क क्रोम और सेलाडन मार्बल में ऑर्डर किया जा सकता है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 17,850 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ये भी पढ़ें:केवल 8999 रुपये में Samsung का 5G फोन, Amazon पर सबसे तगड़ी बजट डील

ऐसे हैं OnePlus Nord CE4 के स्पेसिफिकेशंस

वनप्लस डिवाइस में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है और इसे 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ 1100nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इस डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और 8GB रैम के साथ 256GB तक स्टोरेज मिलता है। इसमें 50MP डुअल कैमरा सेटअप के अलावा 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन की 5500mAh बैटरी को 100W चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
