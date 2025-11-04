धाकड़ डील! ₹20 हजार से कम में लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी वाला OnePlus फोन
संक्षेप: लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी वाला OnePlus स्मार्टफोन ग्राहकों को 20 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। खास डील OnePlus Nord CE4 पर दी गई है।
कम कीमत पर धाकड़ फीचर्स वाला OnePlus फोन ग्राहक सस्ते में खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर OnePlus Nord CE4 को तगड़ी छूट पर ऑर्डर करने का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि कंपनी इस फोन पर लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी ऑफर कर रही है। यानी इस डिस्प्ले पर ग्रीन लाइन्स दिखने की स्थिति में कंपनी फ्री में उसे बदल देगी।
OnePlus Nord CE4 में बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 7 Gen प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट वाला 50MP कैमरा सेटअप बैक पैनल पर दिया गया है। खास बात यह है कि इस फोन में 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है और 5500mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। आइए इसके ऑफर प्राइस के बारे में बताते हैं।
ऑफर्स के साथ खरीदें OnePlus Nord CE4
वनप्लस के बजट डिवाइस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 18,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है, जबकि इसका ओरिजनल प्राइस 24,999 रुपये दिखाया गया है। डिवाइस पर कैशबैक, नो-कॉस्ट EMI और अन्य ऑफर्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है। यह फोन दो कलर ऑप्शंस- डार्क क्रोम और सेलाडन मार्बल में ऑर्डर किया जा सकता है।
पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 17,850 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।
ऐसे हैं OnePlus Nord CE4 के स्पेसिफिकेशंस
वनप्लस डिवाइस में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है और इसे 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ 1100nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इस डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और 8GB रैम के साथ 256GB तक स्टोरेज मिलता है। इसमें 50MP डुअल कैमरा सेटअप के अलावा 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन की 5500mAh बैटरी को 100W चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।