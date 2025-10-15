₹15 हजार में OnePlus का 50MP कैमरा और 80W चार्जिंग फोन, लिमिटेड टाइम डील

संक्षेप: टेक कंपनी वनप्लस का दमदार बैटरी वाला फोन Nord CE4 Lite 5G ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस की कीमत 15 हजार रुपये के करीब रह गई है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर दिवाली से पहले ग्राहकों को OnePlus का धांसू फोन Nord CE4 Lite 5G सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को लॉन्च प्राइस के मुकाबले खास डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। Great Indian Festival Sale के दौरान 15 हजार रुपये से करीब कीमत पर यह जबरदस्त डील है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

OnePlus Nord CE4 Lite 5G पर कंपनी लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी ऑफर कर रही है और स्क्रीन पर ग्रीन-लाइन जैसी दिक्कत होने की स्थिति में फ्री रिपेयर का फायदा मिलेगा। इस फोन में में बड़ी 5500mAh बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है और SonyLYT-600 कैमरा सेटअप इसका हिस्सा बना है। डिवाइस स्मार्ट AI वाले बैटरी हेल्थ इंजन के साथ आता है और चार साल तक बैटरी लाइफ प्रभावित नहीं होती।

खास ऑफर्स के साथ सस्ते में 5G फोन Amazon पर सेल के दौरान OnePlus Nord CE4 Lite 5G को 15,999 रुपये के बेस प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से पेमेंट करने की स्थिति में 10 प्रतिशत की छूट मिल जाती है। इसके बाद फोन की कीमत 15 हजार रुपये के करीब रह जाएगी।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 15,150 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। फोन दो कलर ऑप्शंस- मेगा ब्लू और सुपर सिल्वर में उपलब्ध है।