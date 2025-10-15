Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus phone with 50MP camera and 80W charging in just 15000 rupees on Amazon

₹15 हजार में OnePlus का 50MP कैमरा और 80W चार्जिंग फोन, लिमिटेड टाइम डील

संक्षेप: टेक कंपनी वनप्लस का दमदार बैटरी वाला फोन Nord CE4 Lite 5G ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस की कीमत 15 हजार रुपये के करीब रह गई है। 

Wed, 15 Oct 2025 11:06 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
₹15 हजार में OnePlus का 50MP कैमरा और 80W चार्जिंग फोन, लिमिटेड टाइम डील

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर दिवाली से पहले ग्राहकों को OnePlus का धांसू फोन Nord CE4 Lite 5G सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को लॉन्च प्राइस के मुकाबले खास डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। Great Indian Festival Sale के दौरान 15 हजार रुपये से करीब कीमत पर यह जबरदस्त डील है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

OnePlus Nord CE4 Lite 5G पर कंपनी लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी ऑफर कर रही है और स्क्रीन पर ग्रीन-लाइन जैसी दिक्कत होने की स्थिति में फ्री रिपेयर का फायदा मिलेगा। इस फोन में में बड़ी 5500mAh बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है और SonyLYT-600 कैमरा सेटअप इसका हिस्सा बना है। डिवाइस स्मार्ट AI वाले बैटरी हेल्थ इंजन के साथ आता है और चार साल तक बैटरी लाइफ प्रभावित नहीं होती।

ये भी पढ़ें:OnePlus 15 जैसा फोन और कीमत में सबसे कम, फीचर्स भी कर देंगे एकदम खुश

खास ऑफर्स के साथ सस्ते में 5G फोन

Amazon पर सेल के दौरान OnePlus Nord CE4 Lite 5G को 15,999 रुपये के बेस प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से पेमेंट करने की स्थिति में 10 प्रतिशत की छूट मिल जाती है। इसके बाद फोन की कीमत 15 हजार रुपये के करीब रह जाएगी।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 15,150 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। फोन दो कलर ऑप्शंस- मेगा ब्लू और सुपर सिल्वर में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:7000mAh बैटरी और 100W चार्जिंग के साथ आ रहा है OnePlus फोन, फीचर्स का खुलासा

ऐसे हैं Nord CE4 Lite 5G के स्पेसिफिकेशंस

वनप्लस डिवाइस में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और 2100nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें Snapdragon 695 5G प्रोसेसर दिया गया है और इसके बैक पैनल पर 50MP मेन सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। यह फोन 16MP सेल्फी कैमरा ऑफर करता है। इस डिवाइस में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है और 5500mAh क्षमता वाली बैटरी इसका हिस्सा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
OnePlus OnePlus Phone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।