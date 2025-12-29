₹15 हजार से कम में 11 इंच डिस्प्ले वाला OnePlus टैबलेट, बैटरी इतनी बड़ी कि खत्म नहीं होगी
OnePlus Pad Lite सेगमेंट की सबसे बड़ी 9340mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और दमदार परफॉर्मेंस कम कीमत पर ऑफर करता है। इसपर धाकड़ डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है।
चाइनीज टेक कंपनी OnePlus की ओर से ढेरों डिवाइसेज का बड़ा पोर्टफोलियो भारतीय मार्केट में ऑफर किया जा रहा है और टैबलेट्स भी उनमें से एक हैं। अगर आपको बजट प्राइस पर प्रीमियम फीचर्स वाला टैबलेट चाहिए तो OnePlus Pad Lite पर भरोसा किया जा सकता है। इस डिवाइस में 6GB रैम के साथ 11 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है और 9000mAh से भी बड़ी बैटरी इसका हिस्सा है।
OnePlus Pad Lite के मुख्य फीचर्स और हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें 11 इंच का बड़ा आई-केयर डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 9340mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है, जो इसके सेगमेंट में सबसे दमदार है। धाकड़ मल्टी-मीडिया परफॉर्मेंस के लिए इसमें क्वॉड-स्पीकर्स Hi-Res Audio दिया गया है। इसमें क्रॉस-स्क्रीन ट्रांसमिशन और ओपेन कैनवास जैसे फंक्शंस मिल जाते हैं।
इन ऑफर्स के साथ सस्ते में करें ऑर्डर
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर OnePlus Pad Lite को 15,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान की स्थिति में ग्राहकों को 1000 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस टैबलेट का इफेक्टिव प्राइस 14,999 रुपये रह जाएगा। इसके अलावा पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने की स्थिति में 15,150 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है।
ऐसे हैं OnePlus Pad Lite के स्पेसिफिकेशंस
टैबलेट सेगमेंट की सबसे बड़ी 9340mAh बैटरी के साथ आता है। कंपनी की मानें तो यह टैबलेट 54 दिन तक का स्टैंडबाय, 80 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक और करीब 11 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकता है। इतना ही नहीं, 33W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की वजह से लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Helio G100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और लेटेस्ट OxygenOS 15 दिया गया है, जिसे 3 साल तक स्मूद एक्सपीरियंस देने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है।
साथ ही OnePlus Pad Lite में 11 इंच (27.94cm) का बड़ा 16:10 आस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलता है, जो 1920x1200 रेजोल्यूशन, 500 निट्स ब्राइटनेस, 1 बिलियन कलर्स और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Eye Comfort टेक्नोलॉजी ब्लू लाइट और स्क्रीन फ्लिकर को कम करती है, जिससे लंबे समय तक पढ़ना या बिंज-वॉचिंग आंखों पर भारी नहीं पड़ता। चार Hi-Res Audio सर्टिफाइड स्पीकर्स और OnePlus का Omnibearing Sound Field इसे सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस देते हैं। साथ ही Open Canvas फीचर से एक साथ दो ऐप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
