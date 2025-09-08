डील! 20 हजार रुपये से कम में OnePlus का बड़ा टैबलेट, अलग से कूपन डिस्काउंट भी
वनप्लस का बड़ा डिस्प्ले वाला टैबलेट OnePlus Pad Go ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका दिया जा रहा है। इसे Amazon से बंपर छूट के बाद 20 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है।
कम कीमत पर पावरफुल परफॉर्मेंस और फीचर्स वाला टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो ब्रैंड से समझौता करने की जरूरत नहीं है। आप 256GB स्टोरेज और 8GB रैम वाला OnePlus Pad Go बंपर डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इस डिवाइस में बड़े डिस्प्ले के अलावा WiFi और LTE कनेक्टिविटी मिलती है। इस तरह इंटरनेट से जुड़े रहना और भी आसान हो जाता है।
वनप्लस डिवाइसेज के साथ इसमें क्रॉस-स्क्रीन कनेक्शन फीचर मिलता है और इंडस्ट्री लीडिंग 2.4K आई-केयर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 8000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है, जो आसानी से एक दिन से ज्यादा का बैकअप दे सकती है। इसमें Dolby Atmos सपोर्ट के साथ बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस मिल रहा है। यह स्लीक डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड ऑफर करता है।
खास डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका
OnePlus Pad Go का 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाला मॉडल खास डिस्काउंट के बाद Amazon पर 19,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके लिए 1000 रुपये का डिस्काउंट ग्राहकों को अलग से दिया जा रहा है और इसकी कीमत 18,999 रुपये रह जाएगी। अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करें तो 2,250 रुपये तक की बड़ी छूट का फायदा मिल सकता है और यह कीमत और कम रह जाएगी।
ऐसे हैं OnePlus Pad Go के स्पेसिफिकेशंस
टैबलेट में 11.35-इंच (28.85cm) का 2.4K Ultra-High Resolution डिस्प्ले मिलता है, जो 7:5 ReadFit स्क्रीन रेशियो, 260 PPI और 400 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें Dolby Atmos क्वाड स्पीकर्स और OnePlus Omnibearing Sound दिया गया है। आंखों की सुरक्षा के लिए यह टैबलेट TÜV Rheinland सर्टिफाइड लो ब्लू लाइट, DC Dimming, Intelligent Brightness और Bedtime Mode सपोर्ट करता है।
बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर और Android OxygenOS 13.2 दिया गया है, जबकि कनेक्टिविटी के लिए WiFi और 4G LTE (Calling) का सपोर्ट मौजूद है। डिवाइस 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। पावर के लिए इसमें 8000mAh की बैटरी दी गई है, जो 514 घंटे का स्टैंडबाय टाइम और 33W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।