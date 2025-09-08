डील! 20 हजार रुपये से कम में OnePlus का बड़ा टैबलेट, अलग से कूपन डिस्काउंट भी OnePlus Pad Go with LTE connectivity and 256 storage under 20000 rupees on Amazon, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus Pad Go with LTE connectivity and 256 storage under 20000 rupees on Amazon

डील! 20 हजार रुपये से कम में OnePlus का बड़ा टैबलेट, अलग से कूपन डिस्काउंट भी

वनप्लस का बड़ा डिस्प्ले वाला टैबलेट OnePlus Pad Go ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका दिया जा रहा है। इसे Amazon से बंपर छूट के बाद 20 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 07:28 PM
share Share
Follow Us on
डील! 20 हजार रुपये से कम में OnePlus का बड़ा टैबलेट, अलग से कूपन डिस्काउंट भी

कम कीमत पर पावरफुल परफॉर्मेंस और फीचर्स वाला टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो ब्रैंड से समझौता करने की जरूरत नहीं है। आप 256GB स्टोरेज और 8GB रैम वाला OnePlus Pad Go बंपर डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इस डिवाइस में बड़े डिस्प्ले के अलावा WiFi और LTE कनेक्टिविटी मिलती है। इस तरह इंटरनेट से जुड़े रहना और भी आसान हो जाता है।

वनप्लस डिवाइसेज के साथ इसमें क्रॉस-स्क्रीन कनेक्शन फीचर मिलता है और इंडस्ट्री लीडिंग 2.4K आई-केयर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 8000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है, जो आसानी से एक दिन से ज्यादा का बैकअप दे सकती है। इसमें Dolby Atmos सपोर्ट के साथ बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस मिल रहा है। यह स्लीक डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड ऑफर करता है।

सम्बंधित सुझाव

और टैबलेट देखेंarrow
OnePlus Pad Go LTE

OnePlus Pad Go LTE

  • checkTwin Mint
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹19999

खरीदिये

discount

39% OFF

Lenovo Tab M11 WiFi + Cellular 4GB RAM

Lenovo Tab M11 WiFi + Cellular 4GB RAM

  • checkSeaform Green
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹19999

₹33000

खरीदिये

discount

34% OFF

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G 128GB

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G 128GB

  • checkSilver
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹21398

₹32198

खरीदिये

discount

10% OFF

OnePlus Pad Go

OnePlus Pad Go

  • checkTwin Mint
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹17999

₹19999

खरीदिये

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G

  • checkSilver
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹19999

और जाने

Xiaomi Redmi Pad

Xiaomi Redmi Pad

  • checkGraphite Grey
  • check3 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹19990

और जाने

Lenovo Tab Plus

Lenovo Tab Plus

  • checkLuna Grey
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹20998

और जाने

discount

28% OFF

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 64GB

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 64GB

  • checkSilver
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹14499

₹19999

खरीदिये

Lenovo Tab M11

Lenovo Tab M11

  • checkSeaform Green
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹17999

और जाने

Lenovo Tab K11 8GB RAM

Lenovo Tab K11 8GB RAM

  • checkLuna Grey
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹17546

और जाने

Honor Pad X9 8GB RAM

Honor Pad X9 8GB RAM

  • checkGray
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹15999

और जाने

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days सेल में सबसे सस्ते मिलेंगे ये स्मार्टफोन, टॉप-5 डील्स

खास डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका

OnePlus Pad Go का 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाला मॉडल खास डिस्काउंट के बाद Amazon पर 19,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके लिए 1000 रुपये का डिस्काउंट ग्राहकों को अलग से दिया जा रहा है और इसकी कीमत 18,999 रुपये रह जाएगी। अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करें तो 2,250 रुपये तक की बड़ी छूट का फायदा मिल सकता है और यह कीमत और कम रह जाएगी।

ऐसे हैं OnePlus Pad Go के स्पेसिफिकेशंस

टैबलेट में 11.35-इंच (28.85cm) का 2.4K Ultra-High Resolution डिस्प्ले मिलता है, जो 7:5 ReadFit स्क्रीन रेशियो, 260 PPI और 400 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें Dolby Atmos क्वाड स्पीकर्स और OnePlus Omnibearing Sound दिया गया है। आंखों की सुरक्षा के लिए यह टैबलेट TÜV Rheinland सर्टिफाइड लो ब्लू लाइट, DC Dimming, Intelligent Brightness और Bedtime Mode सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर और Android OxygenOS 13.2 दिया गया है, जबकि कनेक्टिविटी के लिए WiFi और 4G LTE (Calling) का सपोर्ट मौजूद है। डिवाइस 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। पावर के लिए इसमें 8000mAh की बैटरी दी गई है, जो 514 घंटे का स्टैंडबाय टाइम और 33W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

OnePlus OnePlus Phone Tablet अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.