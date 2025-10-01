OnePlus टैबलेट पर ₹6000 की छूट, अब कीमत रह गई केवल 13999 रुपये OnePlus Pad Go on 6000 rupees discount now get it for just 13999 rupees in Amazon Sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus Pad Go on 6000 rupees discount now get it for just 13999 rupees in Amazon Sale

OnePlus टैबलेट पर ₹6000 की छूट, अब कीमत रह गई केवल 13999 रुपये

वनप्लस का टैबलेट OnePlus Pad Go ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान यह टैबलेट लॉन्च प्राइस के मुकाबले सस्ता खरीदा जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:56 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

15% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • checkWi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹16999

₹19999

खरीदिये

discount

17% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • check4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹19999

₹23999

खरीदिये

discount

14% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • check4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

30% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • checkMassive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback
  • check6GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹13999

₹19999

खरीदिये

discount

27% OFF

OnePlus Pad 2(12.1 Inch)LCD Display,12GB RAM, 256GB Storage,Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate,Dolby Vision & Atmos,Open Canvas,AI features,6 speakers,Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]

OnePlus Pad 2(12.1 Inch)LCD Display,12GB RAM, 256GB Storage,Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate,Dolby Vision & Atmos,Open Canvas,AI features,6 speakers,Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]

  • checkOnePlus Pad 2(12.1 Inch)LCD Display
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹47999

खरीदिये

OnePlus टैबलेट पर ₹6000 की छूट, अब कीमत रह गई केवल 13999 रुपये

ग्राहकों को OnePlus का बड़े स्क्रीन साइज वाला टैबलेट ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। Amazon पर चल रही सेल के दौरान अलग-अलग डिवाइसेज पर खास डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है और OnePlus Pad Go इनमें से एक है। यह टैबलेट 8000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी और 11.35 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। इसपर 6000 रुपये तक की तगड़ी छूट मिल रही है।

सम्बंधित सुझाव

discount

15% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • checkWi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹16999

₹19999

खरीदिये

discount

17% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • check4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹19999

₹23999

खरीदिये

discount

14% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • check4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

30% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • checkMassive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback
  • check6GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹13999

₹19999

खरीदिये

discount

27% OFF

OnePlus Pad 2(12.1 Inch)LCD Display,12GB RAM, 256GB Storage,Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate,Dolby Vision & Atmos,Open Canvas,AI features,6 speakers,Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]

OnePlus Pad 2(12.1 Inch)LCD Display,12GB RAM, 256GB Storage,Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate,Dolby Vision & Atmos,Open Canvas,AI features,6 speakers,Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]

  • checkOnePlus Pad 2(12.1 Inch)LCD Display
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹47999

खरीदिये

OnePlus Pad Go के WiFi ओनली वेरियंट (8GB रैम और 128GB स्टोरेज) को भारत में 19,999 रुपये के लॉन्च प्राइस पर पेश किया गया था। Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान इसी वेरियंट को 16,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस तरह टैबलेट पर सीधे 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है और बाकी ऑफर्स का फायदा अलग से उठाया जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

36% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi + 4G, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi + 4G, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • checkMassive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback
  • check8GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹15999

₹24999

खरीदिये

discount

4% OFF

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

  • checkOnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor
  • check13.2" 3.4k Screen
  • check144Hz Adaptive Refresh Rate
amazon-logo

₹47999

₹49999

खरीदिये

discount

24% OFF

Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey

Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
  • check128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
amazon-logo

₹18999

₹24999

खरीदिये

discount

21% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB
  • check128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
amazon-logo

₹21999

₹27999

खरीदिये

discount

42% OFF

Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey

Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey

  • checkLenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display
  • check2.5K Resolution
  • check90Hz Refresh|8GB RAM
amazon-logo

₹13990

₹24000

खरीदिये

ये भी पढ़ें:कल खत्म हो रही है सेल! ₹10 हजार से कम में बेस्ट Smart TV डील्स, मत चूको मौका

इन ऑफर्स के साथ मिलेगा एक्सट्रा डिस्काउंट

सेल के दौरान OnePlus Pad Go पर 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट करते हैं तो उन्हें 2000 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह OnePlus Pad Go का इफेक्टिव प्राइस 13,999 रुपये रह जाएगा। इस टैबलेट को LTE मॉडल्स और अन्य वेरियंट्स पर भी छूट पर खरीदा जा सकेगा।

ऐसे हैं OnePlus Pad Go के स्पेसिफिकेशंस

टैबलेट में 11.35 इंच का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट और 180Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ दिया गया है। यह 400nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलता है। OnePlus Pad Go में 8MP मेन कैमरा EIS के साथ दिया गया है और 8MP ही फ्रंट कैमरा मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:Samsung का 32 इंच Smart TV केवल 5999 रुपये में, इस BBD डील ने सबको चौंकाया

लंबे बैकअप के लिए OnePlus Pad Go में 8000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है और इसमें 33W SuperVOOC चार्जिंग ऑफर की जा रही है। यह टैबलेट धांसू ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए Omnibearing Sound Field और Dolby Atmos सपोर्ट मिल रहा है। इसमें ढेरों कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं और इसका वजन बेहद 532 ग्राम है।

OnePlus OnePlus Phone Tablet अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.