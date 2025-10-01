OnePlus टैबलेट पर ₹6000 की छूट, अब कीमत रह गई केवल 13999 रुपये
वनप्लस का टैबलेट OnePlus Pad Go ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान यह टैबलेट लॉन्च प्राइस के मुकाबले सस्ता खरीदा जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
15% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- Wi-Fi Connectivity Tablet
₹16999₹19999
खरीदिये
17% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
₹19999₹23999
खरीदिये
14% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
₹18999₹21999
खरीदिये
30% OFF
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue
- OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
- Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback
- 6GB RAM 128GB Storage
₹13999₹19999
खरीदिये
ग्राहकों को OnePlus का बड़े स्क्रीन साइज वाला टैबलेट ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। Amazon पर चल रही सेल के दौरान अलग-अलग डिवाइसेज पर खास डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है और OnePlus Pad Go इनमें से एक है। यह टैबलेट 8000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी और 11.35 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। इसपर 6000 रुपये तक की तगड़ी छूट मिल रही है।
सम्बंधित सुझाव
15% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- Wi-Fi Connectivity Tablet
₹16999₹19999
खरीदिये
17% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
₹19999₹23999
खरीदिये
14% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
₹18999₹21999
खरीदिये
30% OFF
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue
- OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
- Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback
- 6GB RAM 128GB Storage
₹13999₹19999
खरीदिये
OnePlus Pad Go के WiFi ओनली वेरियंट (8GB रैम और 128GB स्टोरेज) को भारत में 19,999 रुपये के लॉन्च प्राइस पर पेश किया गया था। Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान इसी वेरियंट को 16,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस तरह टैबलेट पर सीधे 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है और बाकी ऑफर्स का फायदा अलग से उठाया जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
36% OFF
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi + 4G, Aero Blue
- OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
- Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback
- 8GB RAM 128GB Storage
₹15999₹24999
खरीदिये
4% OFF
OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue
- OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor
- 13.2" 3.4k Screen
- 144Hz Adaptive Refresh Rate
₹47999₹49999
खरीदिये
24% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
₹18999₹24999
खरीदिये
21% OFF
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
- Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB
- 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
₹21999₹27999
खरीदिये
इन ऑफर्स के साथ मिलेगा एक्सट्रा डिस्काउंट
सेल के दौरान OnePlus Pad Go पर 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट करते हैं तो उन्हें 2000 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह OnePlus Pad Go का इफेक्टिव प्राइस 13,999 रुपये रह जाएगा। इस टैबलेट को LTE मॉडल्स और अन्य वेरियंट्स पर भी छूट पर खरीदा जा सकेगा।
ऐसे हैं OnePlus Pad Go के स्पेसिफिकेशंस
टैबलेट में 11.35 इंच का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट और 180Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ दिया गया है। यह 400nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलता है। OnePlus Pad Go में 8MP मेन कैमरा EIS के साथ दिया गया है और 8MP ही फ्रंट कैमरा मिल रहा है।
लंबे बैकअप के लिए OnePlus Pad Go में 8000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है और इसमें 33W SuperVOOC चार्जिंग ऑफर की जा रही है। यह टैबलेट धांसू ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए Omnibearing Sound Field और Dolby Atmos सपोर्ट मिल रहा है। इसमें ढेरों कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं और इसका वजन बेहद 532 ग्राम है।