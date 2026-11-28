लगता है कि OnePlus अब टैबलेट पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में लगा है। खबर है कि कंपनी OnePlus Pad Go 2r नाम का एक नया टैबलेट मॉडल ला रही है। एक टिप्स्टर ने इसकी लॉन्च डेट बताई है। आप भी देखें कब आ रहा वनप्लस का नया टैबलेट…

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OnePlus Pad Go 2r India Launch Date Tipped: लगता है कि वनप्लस अपने टैबलेट पोर्टफोलियो में नए मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि, वनप्लस भारतीय बाजार के लिए एक नए टैबलेट, 'OnePlus Pad Go 2r' पर काम कर रहा है। वैसे तो खुद कंपनी ने अभी तक कथित टैबलेट के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन एक टिप्स्टर ने इसकी डिटेल्स को लीक कर दिया है, और इसकी लॉन्च डेट बता दी है। लीक से पता चलता है कि यह अगले महीने की शुरुआत में भारत में आ सकता है। भारत में वनप्लस का सबसे नया टैबलेट फ्लैगशिप 'वनप्लस पैड 4' है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले 'वनप्लस पैड गो 2r' में पिछले साल लॉन्च हुए 'वनप्लस पैड गो 2' जैसे ही हार्डवेयर फीचर्स देखने को मिलते हैं या कंपनी कुछ बेहतरीन अपग्रेड लेकर आ रही है। चलिए एक नजर डालते हैं वनप्लस के इस अपकमिंग टैबलेट में क्या खास हो सकता है...

भारत में इस समय वनप्लस का सबसे लेटेस्ट टैबलेट OnePlus Pad 4 है।

भारत में इस दिन लॉन्च हो सकता है OnePlus Pad Go 2r एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर योगेश बरार ने दावा किया कि OnePlus Pad Go 2r भारत में 9 दिसंबर को लॉन्च होगा। हालांकि, टिप्स्टर ने टैबलेट के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है।

यह लॉन्च डेट कितनी सटीक है इसकी पुष्टि को कंपनी ही करेगी। वैसे वनप्लस ने भी आधिकारिक तौर पर इस टैबलेट के नाम या लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है। इसलिए हमें कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए। उम्मीद है कि कंपनी इसे भारतीय बाजार में अपनी पैड गो सीरीज के तहत पेश कर सकती है। इस साल मई में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया OnePlus Pad 4, वनप्लस का सबसे लेटेस्ट टैबलेट मॉडल है। इसके 8GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है।

OnePlus Pad Go 2 की कीमत और खासियत वनप्लस पैड गो 2 टैबलेट मॉडल दिसंबर 2025 में आया था। यह 'लैवेंडर ड्रिफ्ट' और 'शैडो ब्लैक' कलर्स में उपलब्ध है और इसकी शुरुआती कीमत 39,499 रुपये है। इसमें 12.1 इंच की 2.8K रिजॉल्यूशन वाली एलसीडी स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक जाता है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 600 निट्स है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300-अल्ट्रा चिपसेट पर काम करता है और इसमें 10,050mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

टैबलेट चुनिंदा वेरिएंट में 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है और कंपनी का ओपन कैनवस मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर पेश करता है। यह वनप्लस पैड गो 2 स्टाइलो को सपोर्ट करता है। इसमें सिंगल 8 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। आगे की तरफ, इसमें वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। इसमें चार स्पीकर, 8GB LPDDR5x रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज है।

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