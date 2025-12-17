60 घंटे चलने वाला टैबलेट लाया OnePlus, इसमें 10050mAh बैटरी; ऑफर में कीमत 23,999 रुपये
OnePlus 15R के साथ कंपनी ने नया टैबलेट OnePlus Pad Go 2 भी भारत में लॉन्च किया है। यह नया एंड्रॉयड टैबलेट दो कलर ऑप्शन में आता है और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए जानते हैं...
OnePlus 15R के साथ कंपनी ने नया टैबलेट OnePlus Pad Go 2 भी भारत में लॉन्च किया है। यह नया एंड्रॉयड टैबलेट दो कलर ऑप्शन में आता है और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है। OnePlus Pad Go 2 में 5G कनेक्टिविटी है और इसमें 12.1-इंच का एलसीडी पैनल है जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट है। इसमें 33W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,050mAh की बैटरी है। दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 15 घंटे तक (वीडियो प्लेबैक) या 60 घंटे तक (स्टैंडबाय) चल सकता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए जानते हैं...
OnePlus Pad Go 2 की कीमत, ऑफर और उपलब्धता
भारत में OnePlus Pad Go 2 की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज (Wi-Fi कनेक्टिविटी) वाले बेस मॉडल के लिए 26,999 रुपये से शुरू होती है। इसमे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट (Wi-Fi कनेक्टिविटी) की कीमत 29,999 रुपये है। ग्राहक 5G कनेक्टिविटी वाले 8GB+256GB मॉडल को भी चुन सकते हैं, जिसकी कीमत 32,999 रुपये है।
टैबलेट लैवेंडर ड्रिफ्ट और शैडो ब्लैक (सिर्फ 5G वेरिएंट के लिए) कलर ऑप्शन में आता है, और यह 18 दिसंबर से Amazon, वनप्लस इंडिया वेबसाइट और दूसरे रिटेल चैनल्स पर मिलेगा। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर, वनप्लस कस्टमर्स को 2,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और 1,000 रुपये का लिमिटेड-टाइम डिस्काउंट दे रहा है। इससे शुरुआती कीमत घटकर 23,999 रुपये हो जाएगी।
OnePlus Pad Go 2 के स्पेसिफिकेशन्स
टैबलेट OxygenOS 16 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है। इसमें 12.1-इंच का 2.8K (1980x2800 पिक्सेल) एलसीडी डिस्प्ले है जिसमें डोल्बी विजन सपोर्ट, 120 हर्ट्ज तक का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 284 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 88.5 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो है। डिस्प्ले में 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और DPI-P3 कलर गैमट का 98 प्रतिशत कवरेज मिलता है। टैब में 4nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 अल्ट्रा चिपसेट है, जिसके साथ 8GB LPDDR5x रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज है। दमदार साउंड के लिए टैबलेट में चार स्पीकर हैं। यह AI-बेस्ड सॉफ्टवेयर फीचर्स जैसे AI राइटर, AI रिकॉर्डर और AI रिफ्लेक्शन इरेजर को सपोर्ट करता है।
कैमरे की बात करें तो, टैब में सिंगल 8-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। सामने की तरफ, इसमें वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।
नए टैब में 10,050mAh की बैटरी है, जो 33W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग (वायर्ड) को सपोर्ट करती है, जिससे यह 129 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, और इसमें 6.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी है। दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 15 घंटे तक (वीडियो प्लेबैक) या 60 घंटे तक (स्टैंडबाय) चल सकता है।
वनप्लस पैड गो 2 के 5G वेरिएंट का वजन लगभग 599 ग्राम है, जबकि वाई-फाई वेरिएंट का वजन लगभग 597 ग्राम है। इसका साइज लगभग 266.01x192.77x6.83 एमएम है। वनप्लस पैड गो 2 में कनेक्टिविटी ऑप्शन में वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। यह टैबलेट ऑथेंटिकेशन के लिए फेस अनलॉक फीचर देता है। यह मल्टीटास्किंग के लिए कंपनी के खुद के बनाए ओपन कैनवस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है।
नया टैब नए स्टाइलस, OnePlus Pad Go 2 Stylo के जरिए इनपुट को सपोर्ट करता है, जिसे अलग से बेचा जाता है। यह 4,096 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी और ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी देता है।
