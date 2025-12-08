इस दिन शुरू होगी OnePlus के नए टैबलेट की सेल, अभी से कन्फर्म हो गए फीचर्स

Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus Pad Go 2 launch and sale date revealed Key features revealed

सम्बंधित सुझाव

discount

21% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • check4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹18999

₹23999

खरीदिये

discount

25% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • checkWi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹14999

₹19999

खरीदिये

discount

23% OFF

OnePlus Pad Go 28.85cm 2.4K 7:5 Ratio ReadFit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB ASIN

OnePlus Pad Go 28.85cm 2.4K 7:5 Ratio ReadFit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB ASIN

  • checkOnePlus Pad Go 28.85cm 2.4K 7:5 Ratio ReadFit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • check4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

23% OFF

OnePlus Pad 2 (12.1 Inch),12GB RAM, 256GB Storage Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate, 6 Speakers, 3K 12.1 Display, AI Features, 9610 mAh Battery, Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]

OnePlus Pad 2 (12.1 Inch),12GB RAM, 256GB Storage Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate, 6 Speakers, 3K 12.1 Display, AI Features, 9610 mAh Battery, Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]

  • checkOnePlus Pad 2 (12.1 Inch)
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage Snapdragon 8 Gen 3
amazon-logo

₹36999

₹47999

खरीदिये

discount

32% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check8GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹24999

खरीदिये

इस दिन शुरू होगी OnePlus के नए टैबलेट की सेल, अभी से कन्फर्म हो गए फीचर्स

इस दिन शुरू होगी OnePlus के नए टैबलेट की सेल, अभी से कन्फर्म हो गए फीचर्स

संक्षेप:

वनप्लस की ओर से जल्द अफॉर्डेबल OnePlus Pad Go के सक्सेसर के तौर पर OnePlus Pad Go 2 पेश किया जाएगा। इसकी लॉन्च डेट और फीचर्स कन्फर्म हो गए हैं। 

Dec 08, 2025 09:37 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी OnePlus के पावरफुल स्पेसिफिकेशंस वाले नए टैबलेट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। कंपनी OnePlus Pad Go 2 को मौजूदा अफॉर्डेबल लाइनअप OnePlus Pad Go के सक्सेसर के तौर पर लेकर आएगी। इस डिवाइस को 17 दिसंबर होने वाले एक इवेंट में लॉन्च किया जाएगा और इसके अगले दिन ही टैबलेट की सेल शुरू हो जाएगी। इससे पहले ही डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा हो गया है।

सम्बंधित सुझाव

discount

21% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display,Dolby Atmos Quad Speakers,4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet,8Gb Ram 256 Gb Storage Expandable Up-to 1Tb,Green

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • check4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹18999

₹23999

खरीदिये

discount

25% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • checkWi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹14999

₹19999

खरीदिये

discount

23% OFF

OnePlus Pad Go 28.85cm 2.4K 7:5 Ratio ReadFit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB ASIN

OnePlus Pad Go 28.85cm 2.4K 7:5 Ratio ReadFit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB ASIN

  • checkOnePlus Pad Go 28.85cm 2.4K 7:5 Ratio ReadFit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • check4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

23% OFF

OnePlus Pad 2 (12.1 Inch),12GB RAM, 256GB Storage Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate, 6 Speakers, 3K 12.1 Display, AI Features, 9610 mAh Battery, Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]

OnePlus Pad 2 (12.1 Inch),12GB RAM, 256GB Storage Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate, 6 Speakers, 3K 12.1 Display, AI Features, 9610 mAh Battery, Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]

  • checkOnePlus Pad 2 (12.1 Inch)
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage Snapdragon 8 Gen 3
amazon-logo

₹36999

₹47999

खरीदिये

discount

32% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check8GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹24999

खरीदिये

OnePlus Pad Go 2 के लीक्ड स्पेसिफिकेशंस

वनप्लस टैबलेट में MediaTek Dimensity 7300 Ultra ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस प्रोसेसर को 4nm प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया गया है। कंपनी का दावा है कि इस टैबलेट को TUV SUD सर्टिफिकेशन मिला है और पूरे चार साल तक यह स्मूद परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। गीकबेंच लिस्टिंग से पता चला है कि इस डिवाइस में 8GB रैम और Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 दिया जाएगा।

read moreये भी पढ़ें:
पहली सेल में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड! दिखा OnePlus के इस नए फोन का जलवा

OnePlus Pad Go 2 में 10,050mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी मिलेगी और इसे 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। इस डिवाइस के साथ 60 घंटे का स्टैंडबाय टाइम, 53 घंटे तक का म्यूजिक और 15 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी इसमें स्टायलस सपोर्ट ऑफर कर सकती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

80% OFF

ProElite Cover for OnePlus Pad Go 11.35 inch Case Cover, Transparent Flip Case Cover for OnePlus Pad Go 11.35 inch 2023 with Stylus, Support Auto Sleep Wake, Dark Green

ProElite Cover for OnePlus Pad Go 11.35 inch Case Cover, Transparent Flip Case Cover for OnePlus Pad Go 11.35 inch 2023 with Stylus, Support Auto Sleep Wake, Dark Green

  • checkProElite Cover for OnePlus Pad Go 11.35 inch Case Cover
  • checkTransparent Flip Case Cover for OnePlus Pad Go 11.35 inch 2023 with Stylus
  • checkSupport Auto Sleep Wake
amazon-logo

₹398

₹1999

खरीदिये

discount

14% OFF

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue

  • checkRedmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
  • checkActive Pen Support
  • check27.94cm(11") Model
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

68% OFF

Robustrion Tempered Glass Screen Protector for OnePlus Pad GO 11.35 inch [Anti-Scratch] & [Smudge Proof] Full Screen Protector Guard - Pack of 1

Robustrion Tempered Glass Screen Protector for OnePlus Pad GO 11.35 inch [Anti-Scratch] & [Smudge Proof] Full Screen Protector Guard - Pack of 1

  • checkRobustrion Tempered Glass Screen Protector for OnePlus Pad GO 11.35 inch [Anti-Scratch] & [Smudge Proof] Full Screen Protector Guard - Pack of 1
amazon-logo

₹479

₹1499

खरीदिये

discount

28% OFF

YOHO ArchFlex orthopedic slippers for men | Arch support for pain relief | Soft, Anti-Skid, lightweight | comfortable padded straps flip flops for Everyday | Mystery Blue - UK 9

YOHO ArchFlex orthopedic slippers for men | Arch support for pain relief | Soft, Anti-Skid, lightweight | comfortable padded straps flip flops for Everyday | Mystery Blue - UK 9

  • checkYOHO ArchFlex orthopedic slippers for men | Arch support for pain relief | Soft
  • checkAnti-Skid
  • checklightweight | comfortable padded straps flip flops for Everyday | Mystery Blue - UK 9
amazon-logo

₹647

₹899

खरीदिये

discount

4% OFF

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

  • checkOnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor
  • check13.2" 3.4k Screen
  • check144Hz Adaptive Refresh Rate
amazon-logo

₹47999

₹49999

खरीदिये

discount

25% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check6GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹19999

खरीदिये

discount

15% OFF

Samsung Galaxy Tab S11 with AI, S Pen in-Box, 27.8 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, 12 GB RAM, 256 GB Storage, Wi-Fi + 5G Tablet, Silver

Samsung Galaxy Tab S11 with AI, S Pen in-Box, 27.8 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, 12 GB RAM, 256 GB Storage, Wi-Fi + 5G Tablet, Silver

  • checkSamsung Galaxy Tab S11 with AI
  • checkS Pen in-Box
  • check27.8 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display
amazon-logo

₹98999

₹115999

खरीदिये

discount

39% OFF

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

  • checkLenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
amazon-logo

₹10999

₹18000

खरीदिये

discount

36% OFF

Lenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM, 256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free

Lenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM, 256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free

  • checkLenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM
  • check256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free
amazon-logo

₹31499

₹49000

खरीदिये

discount

3% OFF

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e

  • checkLenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
  • check256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
amazon-logo

₹31999

₹33000

खरीदिये

discount

41% OFF

Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey

Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey

  • checkLenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM
  • check128 GB ROM| 11.5 Inch
  • check2K
amazon-logo

₹18998

₹32000

खरीदिये

discount

29% OFF

Lenovo Idea Tab Smartchoice | Wi-Fi + 5G |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C| Luna Grey

Lenovo Idea Tab Smartchoice | Wi-Fi + 5G |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C| Luna Grey

  • checkLenovo Idea Tab Smartchoice | Wi-Fi + 5G |11" Display
  • check2.5K Resolution
  • check90Hz Refresh|8GB RAM
amazon-logo

₹19999

₹28000

खरीदिये

बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो OnePlus Pad Go 2 में 12.1 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा और इसमें 900nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। यह डिवाइस OnePlus Open के Canvas मल्टीटास्किंग सिस्टम को इस्तेमाल करेगा।

read moreये भी पढ़ें:
दिल्ली के यूजर ने लगा दी स्कैमर की क्लास, QR लिंक खोलते ही रोने लगा ठग!

ग्राहक इस दिन खरीद पाएंगे OnePlus Pad Go 2

खुलासा हुआ है कि OnePlus Pad Go 2 को कंपनी 17 दिसंबर को होने वाले इवेंट में पेश करने जा रही है। दावा है कि इसके ठीक अगले ही दिन खरीदने का मौका मिलने वाला है। उम्मीद है कि इस डिवाइस को भी बजट सेगमेंट में पेश किया जाएगा और इसपर चुनिंदा लॉन्च ऑफर्स अलग से दिए जा सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।