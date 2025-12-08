सम्बंधित सुझाव
इस दिन शुरू होगी OnePlus के नए टैबलेट की सेल, अभी से कन्फर्म हो गए फीचर्स
वनप्लस की ओर से जल्द अफॉर्डेबल OnePlus Pad Go के सक्सेसर के तौर पर OnePlus Pad Go 2 पेश किया जाएगा। इसकी लॉन्च डेट और फीचर्स कन्फर्म हो गए हैं।
चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी OnePlus के पावरफुल स्पेसिफिकेशंस वाले नए टैबलेट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। कंपनी OnePlus Pad Go 2 को मौजूदा अफॉर्डेबल लाइनअप OnePlus Pad Go के सक्सेसर के तौर पर लेकर आएगी। इस डिवाइस को 17 दिसंबर होने वाले एक इवेंट में लॉन्च किया जाएगा और इसके अगले दिन ही टैबलेट की सेल शुरू हो जाएगी। इससे पहले ही डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा हो गया है।
OnePlus Pad Go 2 के लीक्ड स्पेसिफिकेशंस
वनप्लस टैबलेट में MediaTek Dimensity 7300 Ultra ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस प्रोसेसर को 4nm प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया गया है। कंपनी का दावा है कि इस टैबलेट को TUV SUD सर्टिफिकेशन मिला है और पूरे चार साल तक यह स्मूद परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। गीकबेंच लिस्टिंग से पता चला है कि इस डिवाइस में 8GB रैम और Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 दिया जाएगा।
OnePlus Pad Go 2 में 10,050mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी मिलेगी और इसे 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। इस डिवाइस के साथ 60 घंटे का स्टैंडबाय टाइम, 53 घंटे तक का म्यूजिक और 15 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी इसमें स्टायलस सपोर्ट ऑफर कर सकती है।
बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो OnePlus Pad Go 2 में 12.1 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा और इसमें 900nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। यह डिवाइस OnePlus Open के Canvas मल्टीटास्किंग सिस्टम को इस्तेमाल करेगा।
ग्राहक इस दिन खरीद पाएंगे OnePlus Pad Go 2
खुलासा हुआ है कि OnePlus Pad Go 2 को कंपनी 17 दिसंबर को होने वाले इवेंट में पेश करने जा रही है। दावा है कि इसके ठीक अगले ही दिन खरीदने का मौका मिलने वाला है। उम्मीद है कि इस डिवाइस को भी बजट सेगमेंट में पेश किया जाएगा और इसपर चुनिंदा लॉन्च ऑफर्स अलग से दिए जा सकते हैं।
