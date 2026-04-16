OnePlus का धमाका! 30 अप्रैल को लॉन्च करेगा 13380mAh की तगड़ी बैटरी, 13.2 इंच डिस्प्ले, AI फीचर्स वाला पावरफुल Pad

Apr 16, 2026 02:00 pm IST

वनप्लस लवर्स के लिए खुशखबरी है OnePlus Pad 4 जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। 13.2 इंच डिस्प्ले, 13380mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग वाला यह दमदार टैब 30 अप्रैल को दस्तक देगा।

वनप्लस ने अपने नए फ्लैगशिप टैबलेट OnePlus Pad 4 की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है, जो 30 अप्रैल 2026 को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च डेट के साथ ही नए वनप्लस पैड 4 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और डिज़ाइन का खुलासा किया गया है। यह टैबलेट पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, बड़ी 13,380mAh बैटरी और 13.2 इंच की शानदार डिस्प्ले से लैस है। OnePlus Pad 4लॉन्च के बाद यह Flipkart, Amazon और OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। आइए आपको डिटेल्स में बताते हैं इस पैड के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में:

OnePlus Pad 4 के फीचर्स OnePlus Pad 4 को कंपनी एक प्रीमियम और पावरफुल टैबलेट के तौर पेश करने वाली है, इस टैब में यूजर्स को बड़ा और शानदार अनुभव देने पर खास फोकस किया गया है। इस टैबलेट में करीब 13.2 इंच का बड़ा 3.4K डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसका मतलब है कि आपको वीडियो देखने, गेम खेलने और स्क्रॉलिंग के दौरान बेहद स्मूद और क्लियर विजुअल्स मिलेंगे, जो इसे एंटरटेनमेंट के लिए भी शानदार बनाता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus Pad 4 में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो इसे हाई-एंड डिवाइस बनाता है। इसके साथ 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलने की संभावना है, जिससे यूजर्स बिना किसी लैग के मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हैवी ऐप्स का इस्तेमाल कर पाएंगे।

बैटरी के मामले में भी यह टैबलेट काफी दमदार बताया जा रहा है। इसमें लगभग 13,380mAh बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो लंबे समय तक चलने में सक्षम होगी। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे यह जल्दी चार्ज होकर पूरे दिन आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है।

OnePlus Pad 4 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह यूजर्स को लैपटॉप जैसा अनुभव दे सके। इसमें स्मार्ट कीबोर्ड और स्टाइलस का सपोर्ट है, जिससे आप आसानी से टाइपिंग, नोट्स और ड्रॉइंग कर पाएंगे। साथ ही इसमें बेहतर मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जो काम को और आसान बना देंगे।

OnePlus Pad 3 की खास बातें