लैपटॉप को टक्कर देने आ रहा है OnePlus Pad 3, दमदार बैटरी और धमाकेदार फीचर्स

वनप्लस जल्द ही भारत में अपना फ्लैगशिप टैबलेट OnePlus Pad 3 लॉन्च करने वाला है, जिसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 12140mAh की बैटरी मिलेगी। यह टैबलेट 13.2 इंच डिस्प्ले, 8-स्पीकर सेटअप और प्रीमियम डिजाइन के साथ आएगा।

Fri, 22 Aug 2025 11:07 AM

चाइनीज टेक ब्रैंड वनप्लस ने अपने नए टैबलेट OnePlus Pad 3 को लेकर सुर्खियों में है। कंपनी ने इस टैबलेट को प्रीमियम कैटेगरी में उतारने की तैयारी की है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इसका ‘Coming Soon’ टैग के साथ दिख रहा है। खास बात यह है कि यह टैबलेट हाई-परफॉर्मेंस Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ आएगा, जिससे यह गेमिंग और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट होगा।

डिजाइन और वेरिएंट की बात करें तो वनप्लस का यह नया डिवाइस दो कलर्स- फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू में आने वाला है। यूजर्स को 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज और 16GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज वाले दो ऑप्शंस मिलेंगे। कंपनी इसे सिर्फ WiFi मॉडल में पेश कर सकती है। इसके साथ ही OnePlus Stylo 2, स्मार्ट की-बोर्ड और फोलियो केस जैसे एक्सेसरीज भी आ सकते हैं।

ऐसे होंगे OnePlus Pad के संभावित स्पेसिफिकेशंस OnePlus Pad 3 में 13.2 इंच की बड़ा LCD डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 900 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट मिल सकता है। गेमिंग और मल्टीमीडिया के शौकीनों के लिए यह डिस्प्ले काफी स्मूद और शार्प विजुअल्स देगा। इसमें मिलने वाली 12140mAh की बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जो लंबे समय तक बैकअप और फास्ट चार्जिंग दोनों ही ऑफर करेगी।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह टैबलेट Android 15 पर बेस्ड OxygenOS 15 के साथ लॉन्च होगा। इसके पीछे 13MP का प्राइमरी कैमरा और आगे 8MP फ्रंट कैमरा मिलेगा। ऑडियो क्वॉलिटी के लिए इसमें 8-स्पीकर सिस्टम मिलने वाला है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में WiFi 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC और USB-C 3.2 पोर्ट शामिल हैं। डिवाइस का वजन करीब 675 ग्राम है और मोटाई सिर्फ 5.97mm है, जो इसे पतला और प्रीमियम लुक देगा।