कंफर्म: OnePlus Pad 3 की पहली सेल इस दिन, यह दुनिया का सबसे तेज टैबलेट, देखें खासियत

OnePlus Pad 3 खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने बताया कि भारत में इसकी बिक्री 5 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस यह दुनिया का सबसे तेज टैबलेट है। देखें टैब में क्या-क्या खास मिलता है…

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 09:26 PM
OnePlus Pad 3 खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने नए टैबलेट की फर्स्ट सेल डेट की घोषणा कर दी है। टैब अब से बस कुछ दिनों के बाद खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बता दें कि कंपनी ने जून 2025 में इस टैबलेट को भारत में वनप्लस 13s के साथ लॉन्च किया गया था। यह एंड्रॉयड टैबलेट दो कलर में उपलब्ध है और इसमें 3.4K रिजॉल्यूशन वाला 13.2 इंच का डिस्प्ले है। कंपनी का दावा है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस यह दुनिया का सबसे तेज टैबलेट है। इसमें 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज है। इसमें 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग के साथ 12,140mAh की बैटरी है। चलिए बताते हैं भारत में कब से मिलेगा यह टैब...

कंफर्म: OnePlus Pad 3 की पहली सेल इस दिन, यह दुनिया का सबसे तेज टैबलेट, देखें खासियत

OnePlus Pad 3 की पहली सेल

कंपनी ने बताया कि वनप्लस पैड 3 की बिक्री भारत में 5 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे कंपनी की ऑफिशियल साइट के अलावा Flipkart और Amazon से खरीदा जा सकेगा। रैम और स्टोरेज के हिसाब से टैब दो कॉन्फिगरेशन - 12GB+256GB और 16GB+512GB में आता है। इसे फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। फिलहाल कंपनी ने भारत में इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है।

OnePlus Pad 3 की खासियत

वनप्लस पैड 3 एंड्रॉयड 15 पर बेस्ज ऑक्सीजनओएस 15 पर चलता है और इसमें 13.2-इंच 3.4K (2400×3392 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाला एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 7:5 आस्पेक्ट रेशियो, 315 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 89.3 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है। स्क्रीन 540 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। डिस्प्ले को TÜV रीनलैंड आई केयर 4.0 सर्टिफिकेशन मिला है। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, एड्रेनो 830 जीपीयू और 16GB तक LPDDR5T रैम पर चलता है। टैबलेट में 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज है।

वनप्लस पैड 3 में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। टैबलेट में आठ स्पीकर हैं। टैब में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। टैबलेट फेस अनलॉक फीचर को भी सपोर्ट करता है।

वनप्लस पैड 3 में गर्मी को कम करने के लिए ग्राफीन मिश्रित मटेरियल से बने वैपर चेम्बर हैं। इस टैबलेट को वनप्लस स्टाइलो 2 और वनप्लस स्मार्ट कीबोर्ड (जिसे अलग से बेचा जाता है) के साथ जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड को 110 से 165 डिग्री के कोण पर एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि स्टाइलस के बारे में दावा किया गया है कि यह 16,000 अलग-अलग प्रेशर लेवल्स को महसूस कर सकता है। टैबलेट में मल्टीटास्किंग के लिए एक बेहतर ओपन कैनवस फीचर है और यह यूजर्स को फुल स्क्रीन में एक साथ तीन ऐप्स चलाने की सुविधा देता है।

इसमें 12,140mAh की बैटरी है, जो 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। दावा किया गया है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 72 दिनों तक स्टैंडबाय मोड में चलती है। फास्ट चार्जिंग तकनीक के बारे में दावा किया गया है कि यह 92 मिनट में बैटरी को 1 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है। इसका डाइमेंशन 289.61×209.66×5.97 मिमी और वजन 675 ग्राम है।

