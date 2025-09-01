OnePlus Pad 3 की कीमत से उठा पर्दा, फ्री में मिलेंगे 7200 रुपये के ये प्रोडक्ट

OnePlus Pad 3 की भारतीय कीमतें सामने आ गई हैं। इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर टैबलेट को 42,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

अगर आप भी OnePlus Pad 3 टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं और इसकी कीमत जानने के लिए उस्तुक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वनप्लस ने आज (1 सितंबर) को अपने इस टैब की भारतीय कीमतों को खुलासा करे दिया है। बता दें कि इस टैबलेट की बिक्री 5 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। रैम और स्टोरेज कि हिसाब से टैब दो वेरिएंट और दो अलग-अलग कलर्स में आता है। कंपनी का दावा है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस यह दुनिया का सबसे तेज टैबलेट है। इसमें 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज और 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग के साथ 12,140mAh की बैटरी है। कितनी है अलग-अलग वेरिएंट की की कीमत, चलिए बताते हैं...

OnePlus Pad 3 की कीमत और पहली सेल टैब केवल WiFi कनेक्टिविटी के साथ आता है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से टैब दो कॉन्फिगरेशन में आता है। इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है। इसे फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। फोन की बिक्री भारत में 5 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

कंपनी की ऑफिशियल साइट के अलावा, टैब को Flipkart और Amazon समेत अन्य लीडिंग स्टोरेस से खरीदा जा सकेगा। 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच वनप्लस पैड 3 खरीदने वाले ग्राहकों को 7198 रुपये कीमत के स्टाइलो 2 और फोलियो एकदम फ्री मिलेंगे। बैंक ऑफर का लाभ लेकर टैबलेट के 12GB मॉडल को 42,999 रुपये और 16GB मॉडल को 47,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

चलिए अब नजर डालते हैं OnePlus Pad 3 की बेसिक स्पेसिफिकेशन्स पर: दुनिया का सबसे तेज टैबलेट वनप्लस पैड 3 एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 15 पर चलता है और इसमें 13.2-इंच 3.4K (2400×3392 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाला एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 7:5 आस्पेक्ट रेशियो, 315 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 89.3 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है। स्क्रीन 540 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। डिस्प्ले को TÜV रीनलैंड आई केयर 4.0 सर्टिफिकेशन मिला है। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, एड्रेनो 830 जीपीयू और 16GB तक LPDDR5T रैम पर चलता है। टैबलेट में 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज है।

बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा सेटअप वनप्लस पैड 3 में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। टैबलेट में आठ स्पीकर हैं। टैब में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। टैबलेट फेस अनलॉक फीचर को भी सपोर्ट करता है। इसमें 12,140mAh की बैटरी है, जो 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। दावा किया गया है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 72 दिनों तक स्टैंडबाय मोड में चलती है। फास्ट चार्जिंग तकनीक के बारे में दावा किया गया है कि यह 92 मिनट में बैटरी को 1 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है। इसका डाइमेंशन 289.61×209.66×5.97 मिमी और वजन 675 ग्राम है।