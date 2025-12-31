Hindustan Hindi News
OnePlus का शानदार तोहफा, नए जैसे हो जाएंगे ये फोन और टैब, आ गया अपडेट

संक्षेप:

नया साल शुरू होने से पहले ही OnePlus ने अपने ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। वनप्लस भारत, यूरोप और ग्लोबल मार्केट में OnePlus Pad 2 के लिए OxygenOS 16.0.1.301 अपडेट रोलआउट कर रहा है। वनप्लस भारत में OnePlus 11 के लिए OxygenOS 16.0.2.400 अपडेट रोलआउट कर रहा है।

Dec 31, 2025 01:34 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
नया साल शुरू होने से पहले ही OnePlus ने अपने ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। वनप्लस भारत, यूरोप और ग्लोबल मार्केट में OnePlus Pad 2 के लिए OxygenOS 16.0.1.301 अपडेट रोलआउट कर रहा है। यह अपडेट पहले कुछ यूजर्स के लिए अलग-अलग चरणों में जारी किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इसे बड़े पैमाने पर जारी करने की योजना है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात है कि यह अपडेट तभी मिलेगा जब आपका डिवाइस Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर चल रहा हो, जिसे पिछले महीने Pad 2 के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा, वनप्लस भारत में OnePlus 11 के लिए OxygenOS 16.0.2.400 अपडेट रोलआउट कर रहा है। चलिए देखते हैं लेटेस्ट अपडेट में क्या-क्या नया मिलता है...

लेटेस्ट अपडेट में क्या नया

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, भारत, यूरोप और ग्लोबल मार्केट के लिए बिल्ड नंबर OPD2403_16.0.1.301(EX01) है। यूजर्स अब कुछ Flux थीम्स को एडिट करते समय घड़ी का साइज बदल सकते हैं और ज्यादा होम स्क्रीन पर्सनलाइजेशन के लिए विजेट के नाम कस्टमाइज कर सकते हैं। फोटो ऐप पोर्ट्रेट और आर्किटेक्चरल तस्वीरों को क्रॉप और रोटेट करते समय ऑटोमैटिक स्ट्रेटनिंग जोड़ता है।

अपडेट में सिक्योरिटी पैच भी

फोन मैनेजर अब वायरस को तेजी से स्कैन करता है। डेली वेदर विजेट बारिश के मौसम की चेतावनी दिखाता है, और अपडेट में सिस्टम सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए नवंबर 2025 का Android सिक्योरिटी पैच शामिल है।

किन्हें मिलेगा अपडेट

जैसा कि पहले बताया गया है, यह अपडेट सिर्फ उन OnePlus Pad 2 मालिकों के लिए है जो पहले से OxygenOS 16 चला रहे हैं। अगर आप अभी भी OxygenOS 15 पर हैं, तो इस बिल्ड को इंस्टॉल करने से पहले आपको पहले OxygenOS 16 में अपग्रेड करना होगा। वनप्लस अपना स्टैंडर्ड इंक्रीमेंटल रोलआउट प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ही यूजर्स को आज यह अपडेट मिलेगा, और कंपनी अगले कुछ दिनों में ज्यादा डिवाइस पर इसे रोलआउट करने से पहले इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगी।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले Realme 16 Pro सीरीज के सभी वेरिएंट की कीमत लीक, FREE मिलेगा बैकपैक

OnePlus 11 को दिसंबर 2025 का सिक्योरिटी पैच मिला

वनप्लस भारत में OnePlus 11 के लिए OxygenOS 16.0.2.400 अपडेट रोलआउट कर रहा है। यह अपडेट उन डिवाइस के लिए नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स लाता है जो पहले से ही Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर चल रहे हैं, जिसे इस महीने की शुरुआत में OnePlus 11 के लिए रिलीज किया गया था।

लेटेस्ट अपडेट में क्या नया

अब स्टोरेज क्लीनअप टूल्स सीधे स्मार्ट साइडबार से एक्सेस किए जा सकते हैं, जिससे सेटिंग्स में जाए बिना अपने डिवाइस पर जगह खाली करना आसान हो जाता है। जब आप पोर्ट्रेट और आर्किटेक्चरल फोटो को क्रॉप या रोटेट करते हैं, तो फोटो ऐप उन्हें अपने आप सीधा कर सकता है। वीडियो एडिटिंग में बड़ा अपग्रेड हुआ है, जिसमें कटिंग, स्प्लिटिंग, मल्टी-क्लिप स्टिचिंग, म्यूजिक और टेक्स्ट जोड़ने, स्पीड एडजस्ट करने और क्रॉपिंग का सपोर्ट मिलता है। अब आप 'मोशन फोटो', 'स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग' और 'एडिटेड' ऑप्शन का इस्तेमाल करके फोटो फिल्टर कर सकते हैं। बेहतर पार्सिंग की वजह से ऐप थंबनेल भी तेजी से लोड करता है।

ऐप आइकन का साइज बदलने और शॉर्टकट आइकन जोड़ने के बाद, आप उन्हें ड्रैग और ड्रॉप करके उनकी जगह बदल सकते हैं। यह ऐप क्लोन आइकन के लिए भी काम करता है। इस अपडेट से आप अपनी होम स्क्रीन पर 2×1 विजेट को एक साथ रखकर जगह का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कल टू सर्च अब जेस्चर नेविगेशन के साथ बेहतर काम करता है। आप इसे उस जगह को टच करके और होल्ड करके एक्टिवेट कर सकते हैं जहाँ आमतौर पर जेस्चर बार दिखाई देता है, भले ही बार छिपा हुआ हो।

इस अपडेट में दिसंबर 2025 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच शामिल है। अब आप प्राइवेट सेफ में इमेज और वीडियो को पहले अनलॉक किए बिना एडिट कर सकते हैं। फोन मैनेजर एक पॉपअप दिखाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप वाई-फाई और मोबाइल डेटा पर ऑटोमैटिक ब्लॉकलिस्ट अपडेट चाहते हैं। इसकी अनुमति देने से ब्लॉकलिस्ट अपडेटेड रहती है और स्पैम प्रोटेक्शन बेहतर होता है।

किन्हें मिलेगा अपडेट

यह अपडेट सिर्फ उन यूजर्स के लिए है जो पहले से OxygenOS 16 इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अभी भी OxygenOS 15 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बिल्ड को पाने के लिए आपको पहले ऑक्सीजनओएस 16 में अपग्रेड करना होगा। यह रोलआउट धीरे-धीरे होगा, पहले कुछ यूजर्स के लिए शुरू होगा और फिर कुछ दिनों में सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
