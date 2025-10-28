Hindustan Hindi News
12.1 इंच के डिस्प्ले के साथ आया OnePlus का नया पैड, बैटरी 10420mAh की, प्रोसेसर भी पावरफुल

संक्षेप: वनप्लस का नया पैड लॉन्च हुआ है। यह पैड 10420mAh की बैटरी के साथ आता है। इसका डिस्प्ले 12.1 इंच का है। प्रोसेसर के तौर पर पैड में कंपनी डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट दे रही है। टैब बेहद स्लिम है। इसकी थिकनेस मात्र 5.99mm है।

Tue, 28 Oct 2025 08:45 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus 15 और OnePlus Ace 6 के साथ कंपनी ने अपने नए पैड - OnePlus Pad 2 को लॉन्च कर दिया है। पैड की एंट्री चीन में हुई है। पैड तीन वेरिएंट- 8जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 256जीबी और 16जीबी + 512जीबी में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 2799 युआन (करीब 37,700 रुपये) है। पैड की ओपन सेल चीन में 30 अक्टूबर को शुरू होगी। वनप्लस का यह नया पैड 10420mAh की बैटरी, 12.1 इंच के डिस्प्ले और पावरफुल डाइमेंसिटी प्रोसेसर जैसे कई जबर्दस्त फीचर्स से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

वनप्लस पैड 2 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

पैड 2 में कंपनी 3000 x 2120 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 12.1 इंच का 3K डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट 900 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। पैड 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर पैड में कंपनी डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट दे रही है। इस चिपसेट का AnTuTu स्कोर 3.05 मिलियन से भी ज्यादा है। पैड में 46,000mm² का अल्ट्रा-लार्ज वेपर कूलिंग सिस्टम दिया गया है।

टैब बेहद स्लिम है। इसकी थिकनेस मात्र 5.99mm और वजन मात्र 579 ग्राम है। वनप्लस पैड 2 ColorOS 16 पर काम करता है। इसमें आपको नया गेम कैमरा मोड भी मिलेगा, जो अल्ट्रा-क्लियर लाइव फोटो स्क्रीनशॉट या 30 सेकेंड्स तक के गेमप्ले को रिप्ले करता है।

पैड 2 पैनोरमिक वर्चुअल स्क्रीन मोड के साथ आता है। इसकी मदद से यूजर साइड-बाइ-साइड तीन ऐप को ओपन करने के साथ ही दो अडिशनल फ्लोटिंग विंडो को भी ओपन कर सकते हैं। पैड में दी गई बैटरी 10,420mAh की है। यह बैटरी 67 वॉट की SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि पैड को पांच साल तक स्मूद परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है।

