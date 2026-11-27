OnePlus के नए स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है! कंपनी 9000mAh बैटरी वाला नया फोन लाने की तैयारी में है। OnePlus Nord N7 Pro में 120Hz डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर मिलने की चर्चा है।

OnePlus ला रहा है 9000mAh बैटरी वाला धांसू फोन

OnePlus के अपकमिंग स्मार्टफोन Nord N7 Pro की पहली झलक सामने आई है। टिप्स्टर सुधांशु ने इस फोन के डिजाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन्स से जुड़ी जानकारी शेयर की है। सामने आए रेंडर में फोन का बैक पैनल चमकदार काले रंग का दिखाई दे रहा है। इसके किनारे गोल हैं, जबकि फ्रेम फ्लैट नजर आ रहा है। इसका कैमरा डिजाइन OnePlus के मौजूदा N6 और N6 Lite से अलग नजर आता है। ऐसे में कंपनी अपने नए फोन को एक नई डिजाइन पहचान देने की तैयारी कर सकती है।

फोन के पीछे ऊपर की तरफ बाईं ओर एक बड़ा चौकोर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इस मॉड्यूल का रंग फोन के बैक पैनल से थोड़ा अलग दिखाई देता है। इसमें चार बड़े गोल कटआउट नजर आ रहे हैं, जिन्हें 2x2 के पैटर्न में लगाया गया है। हालांकि, इन चारों कटआउट में कैमरे ही होंगे या इनमें से कुछ का इस्तेमाल फ्लैश और दूसरे सेंसर के लिए किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

OnePlus Nord N7 Pro के संभावित फीचर्स OnePlus Nord N7 Pro की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी हो सकती है। लीक के मुताबिक, कंपनी इस स्मार्टफोन में 9000mAh की बैटरी दी जा सकती है। यहां एक और दिलचस्प बात है। OnePlus N6 में 8000mAh की बैटरी दी गई है, जबकि N6x और N6 Lite में 7000mAh की बैटरी मिलती है। ऐसे में Nord N7 Pro की 9000mAh बैटरी इन तीनों मॉडल से बड़ी होगी। हालांकि, अभी फोन की चार्जिंग स्पीड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

बैटरी के अलावा फोन का प्रोसेसर भी चर्चा में है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus Nord N7 Pro में MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट दिया जा सकता है। यह प्रोसेसर मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चिपसेट का इस्तेमाल Tecno Pova Curve 2, Lava Virat Curve और Ai+ Nova 2 Power जैसे स्मार्टफोन्स में भी किया गया है। OnePlus Nord N7 Pro में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलने की बात भी सामने आई है। इससे फोन पर स्क्रॉलिंग, ऐप्स के बीच स्विच करना और सपोर्टेड गेम्स खेलना ज्यादा स्मूद महसूस हो सकता है।

OnePlus N6 और N6 Lite से कितना अलग होगा नया फोन? OnePlus ने इस साल भारतीय बाजार में अपनी N-सीरीज के कई फोन पेश किए हैं। इस सीरीज में OnePlus N6, N6x और N6 Lite जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं। इन फोन्स को खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो कम कीमत में बड़ी बैटरी, स्मूद डिस्प्ले और अच्छी ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं। इस सीरीज के मौजूदा स्मार्टफोन्स की कीमत 16,999 रुपये से 24,999 रुपये के बीच है। वहीं, Nord N7 Pro को इस लाइनअप के सबसे ऊपर जगह मिल सकती है।