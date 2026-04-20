OnePlus का बड़ा इवेंट 7 मई को आएगी Nord CE6 सीरीज; 8000mAh बैटरी, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का जबरदस्त कॉम्बो

Apr 20, 2026 01:35 pm IST

OnePlus की Nord CE6 सीरीज की लॉन्च डेट का खुलासा हो गया है। यह फोन दमदार प्रोसेसर, 144Hz डिस्प्ले, 5G सपोर्ट जैसे मिलिट्री ग्रेड मजबूती दमदार फीचर्स मिल सकते हैं। जानें इसकी लॉन्च डेट और फीचर्स।

OnePlus ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि उसकी नई Nord CE6 सीरीज भारत में 7 मई को लॉन्च होगी। इस सीरीज में OnePlus Nord CE6 के साथ Nord CE6 Lite भी शामिल होगा, जो दो साल बाद वापसी कर रहा है। OnePlus की Nord सीरीज हमेशा से उन यूजर्स के बीच पॉपुलर रही है, जो कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। इस बार कंपनी ने इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की है। Nord CE6 को खासतौर पर “ऑल-राउंडर” फोन के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और मजबूत डिजाइन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फोन में 8000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz का स्मूद डिस्प्ले और एडवांस गेमिंग फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में काफी खास बनाते हैं। OnePlus Nord CE6 सीरीज को भारत में 7 मई को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा।

OnePlus Nord CE6 डिजाइन और कलर ऑप्शन OnePlus Nord CE6 को तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन Fresh Blue, Lunar Pearl और Pitch Black में पेश किया जाएगा। ये सभी कलर फोन को प्रीमियम लुक देते हैं और साथ ही इसकी मजबूती को भी बनाए रखते हैं। वहीं, Nord CE6 Lite को Vivid Mint और Hyper Black जैसे स्टाइलिश कलर में लॉन्च किया जाएगा, जो यूजर्स को सिंपल और आकर्षक डिजाइन का ऑप्शन देगा।

OnePlus Nord CE6 सीरीज के फीचर्स (लीक) OnePlus Nord CE6 सीरीज परफॉर्मेंस, डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी तीनों पर खास ध्यान दिया गया है। OnePlus Nord CE6 में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो पावरफुल और एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। इसके साथ एक खास Touch Reflex चिप भी दी गई है, जो फोन को और ज्यादा स्मूद बनाती है। यह डुअल चिप सेटअप यूजर्स को 144FPS तक का गेमिंग एक्सपीरियंस देता है, जिससे गेमिंग बेहद स्मूद और रेस्पॉन्सिव हो जाती है।

इस फोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 8000mAh की बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक चल सकती है। इसके साथ 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग दी गई है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है। इसके अलावा 27W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं।