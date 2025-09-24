अमेजन सेल ने कराई मौज, ₹15499 में खरीदें OnePlus का शानदार फोन, मिलेगी 80W चार्जिंग OnePlus Nord CE4 Lite 5G available at just rupees 15499 in amazon great indian festival, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OnePlus Nord CE4 Lite 5G available at just rupees 15499 in amazon great indian festival

अमेजन सेल ने कराई मौज, ₹15499 में खरीदें OnePlus का शानदार फोन, मिलेगी 80W चार्जिंग

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में 80W की फास्ट चार्जिंग वाला वनप्लस नॉर्ड CE 4 लाइट 5G तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इस फोन को 15499 रुपये में खरीद सकते हैं। आप इसे कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 07:33 AM
बजट सेगमेंट में वनप्लस का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपके लिए एक जबर्दस्त डील है। यह धमाकेदार डील OnePlus Nord CE4 Lite 5G पर दी जा रही है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट सेल में 15499 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 774 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन को 14650 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 2400 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में अड्रीनो 619 GPU के साथ स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS फीचर के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:120W की चार्जिंग वाले वॉटरप्रूफ फोन पर अमेजन की तगड़ी डील, ₹5 हजार की छूट

सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। वनप्लस के इस फोन में आपको 5500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Oxygen OS14 पर काम करता है। फोन IP54 डस्ट और स्प्लैश रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इस फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

इन वनप्लस फोन पर भी बेस्ट डील

