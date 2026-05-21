हमेशा के लिए ₹3000 महंगा हुआ OnePlus Nord CE 6 सीरीज Best Selling फोन, अब खरीदें इतने रुपए में

Amazon पर 2026 का सबसे ज्यादा बिकने वाले वनप्लस के लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन OnePlus Nord CE 6 Lite की कीमत आज से बढ़ा दी गई है। फोन की कीमत में 3000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। फोन में शानदार कैमरा, दमदार बैटरी, फास्ट चार्जिंग है।

OnePlus Nord CE 6 Lite Price Increased: अगर आप OnePlus Nord CE 6 Lite खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो आपके लिए बुरी खबर है। OnePlus ने अपने इस पॉपुलर 5G स्मार्टफोन की कीमत में 3000 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया है। बता दें कि लॉन्च होते ही इस फोन को फर्स्ट सेल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, यह फोन Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाला नंबर-1 स्मार्टफोन बन गया है। नई कीमत आज से अमेजन पर लाइव हो गई जिससे अब फोन खरीदने वाले ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कंपनी ने चुपचाप कीमत बढ़ाई है। OnePlus Nord CE 6 Lite अपने स्टाइलिश डिजाइन, बड़ी बैटरी और 5G कनेक्टिविटी की वजह से काफी पॉपुलर हो रहा था।

OnePlus Nord CE 6 Lite हुआ महंगा OnePlus ने अपने Nord CE 6 Lite स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा दी है। फोन का बेस 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट जो पहले 20,999 रुपए में मिलता था, उनकी कीमत अब बढ़कर 22,999 रुपए हो गई है। इस वैरिएंट के लिए अब 2000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे।

फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भी बढ़ाई गई है। पहले यह मॉडल 22,999 रुपए में उपलब्ध था, लेकिन अब इसे खरीदने के लिए 25,999 रुपए खर्च करने होंगे। यानी 3000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी है।

वहीं टॉप मॉडल यानी 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपए से बढ़ाकर 28,999 रुपए कर दी गई है। यानी सभी वेरिएंट्स अब पहले से महंगे हो चुके हैं।

OnePlus Nord 6 की नई कीमत बताते चलें कि कल ही OnePlus Nord 6 की कीमत में भी 5000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 41,999 रुपए कर दी गई है। वहीं 12GB RAM + 256GB मॉडल अब 41,999 रुपए की जगह 46,999 रुपए में बेचा जा रहा है।

OnePlus Nord CE6 Lite की बड़ी खासियतें फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो AI फीचर्स के साथ आता है। इससे फोटो की डिटेल और क्वालिटी बेहतर दिखाई देती है, खासकर लो-लाइट फोटोग्राफी में। इसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

फोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 7000mAh की बड़ी बैटरी मानी जा रही है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह फोन आसानी से दो दिन तक चल सकता है। इसके साथ 45W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है।

फोन में 6.7 इंच का बड़ा FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। फोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिला है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी ने फोन में बड़ा Vapour Chamber Cooling System भी शामिल किया है, जो लंबे समय तक गेम खेलने या भारी ऐप्स इस्तेमाल करने पर फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाने में मदद करता है। यही वजह है कि यह स्मार्टफोन गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को भी आकर्षित कर रहा है।