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खुलासा! 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ आ रहा OnePlus Nord CE 6 Lite, ₹25000 से कम होगी कीमत

Apr 28, 2026 09:23 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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OnePlus Nord CE 6 Lite लॉन्च से पहले इसके दमदार फीचर्स सामने आ गए हैं। इस स्मार्टफोन में 50MP कैमरा, 120Hz स्मूद डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे शानदार फीचर्स 25000 रुपए से कम में मिल सकते हैं।

खुलासा! 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ आ रहा OnePlus Nord CE 6 Lite, ₹25000 से कम होगी कीमत

OnePlus Nord CE 6 Lite Leaks: वनप्लस मिड रेंज में दो नए स्मार्टफोन वनप्लस नॉर्ड सीई 6 और नॉर्ड सीई 6 लाइट को अगले हफ्ते लॉन्च करने वाला है। ये फोन OnePlus Nord CE 6 लाइनअप का पार्ट होंगे। खास बात यह है कि ये सीरीज अगले हफ्ते 7 मई को पेश होने वाली है। बताते चलें कि नॉर्ड सीई लाइट सीरीज दो साल बाद भारतीय बाजार में वापसी कर रही है, जो वनप्लस नॉर्ड सीई 4 की जगह लेगी, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था।

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अब कंपनी ने खुद Nord CE 6 Lite के फीचर्स की डिटेल्स लीक कर दी है। वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7000 सीरीज का चिपसेट होगा। इसके साथ ही वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट को 20,000 रुपये से 25,000 रुपये की रेंज में सबसे तेज फोन कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि इसकी कीमत इसी रेंज में होगी।

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OnePlus Nord CE 6 Lite के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स (माइक्रोसाइट से)

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट में 6.72 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है और जरूरत पड़ने पर 144Hz तक बढ़ाया जा सकता है। गेमर्स के लिए यह शूटर गेम्स में 90 FPS तक और रनर गेम्स में 144 FPS तक सपोर्ट करता है। वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 एपेक्स चिपसेट लगा है।

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट में 7000mAh की दमदार बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर दो दिनों तक चल सकता है और छह साल तक इस्तेमाल करने के बाद भी इसकी बैटरी 80 प्रतिशत तक बनी रहती है। यह 45W सुपरवीओओसी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी के लिए वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट में 50MP का प्राइमरी कैमरा है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह डिवाइस MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है और Android आधारित OxygenOS 16 पर चलता है।

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वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट में कई AI फीचर्स हैं, जैसे 4K सपोर्ट के साथ मोशन फोटोज और AI परफेक्ट शॉट, AI रिफ्लेक्शन इरेज़र, AI डिटेल बूस्ट, AI पोर्ट्रेट ग्लो, AI इरेज़र और AI रीफ्रेम जैसे कई AI-आधारित टूल्स। फोन में Google के Gemini AI फीचर्स भी शामिल हैं, जिनमें कैमरा और स्क्रीन शेयरिंग सपोर्ट के साथ Gemini Live भी शामिल है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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