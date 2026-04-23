8000mAh बैटरी और स्टील सी मजबूत बॉडी, भारत में आते ही छा जाएगा यह OnePlus फोन

Apr 23, 2026 01:56 pm IST

OnePlus अब OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले, कंपनी ने OnePlus Nord CE 6 के खास फीचर्स का खुलासा किया है। देखें अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा

OnePlus तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। OnePlus अब OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले, कंपनी ने OnePlus Nord CE 6 के खास फीचर्स का खुलासा किया है। इस फोन में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, जो कुछ चुनिंदा गेम्स में 144fps तक की गेमिंग को सपोर्ट करेगा। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा होने की बात कही गई है। यह फोन 8,000mAh बैटरी के साथ आएगा। फोन में ड्यूरेबिलिटी के लिए MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ-साथ चार IP रेटिंग भी मिलेगी। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल पर...

7 मई को भारत में डेब्यू करेगा OnePlus Nord CE 6 OnePlus Nord CE 6 भारत में 7 मई को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसकी कीमत और उपलब्धता की जानकारी इसी इवेंट में दी जाएगी। यह फोन Fresh Blue, Lunar Pearl और Pitch Black कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। कंपनी का कहना है कि इस लॉन्च के साथ ही 'Lite' मॉडल की भी वापसी होगी। उम्मीद है कि दो साल के अंतराल के बाद Nord CE 6 Lite, इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ ही लॉन्च किया जाएगा।

अपकमिंग OnePlus Nord CE 6 में क्या होगा खास यह भी कंफर्म हो गया है कि वनप्लस नॉर्ड CE 6 में 8,000mAh की बैटरी होगी, जो वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। मजबूती की बात करें, तो कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग्स के साथ आएगा और इसमें MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी होंगे, जो 300 प्रतिशत तक के ‘Ultra Volume’ आउटपुट को सपोर्ट करेंगे।

यह कन्फर्म हो गया है कि वनप्लस नॉर्ड CE 6 में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। कैमरे की बात करें तो, इसमें डुअल-एक्सिस OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा मिलेगा। सामने की तरफ, इसमें 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा होगा जिसमें ऑटोफोकस का सपोर्ट मिलेगा, यह ठीक वैसा ही है जैसा OnePlus Nord 6 में देखा गया था।

कंपनी के अनुसार, यह फोन पीछे और सामने, दोनों कैमरों पर 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। हार्डवेयर की बात करें तो, यह कंफर्म हो चुका है कि वनप्लस नॉर्ड CE 6 में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट होगा, जिसके साथ एक डेडिकेटेड Touch Reflex चिप भी होगी जो 3200 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट देती है।