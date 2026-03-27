OnePlus ला रहा दो और नॉर्ड सीरीज फोन, सामने आया फर्स्ट लुक, इतनी होगी कीमत
OnePlus भारत में तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर काम कर रही है। कंपनी अगले महीने की शुरुआत में भारत में OnePlus Nord 6 को लॉन्च करने वाली है। एक टिप्स्टर का दावा है कि कंपनी OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite को भी लॉन्च करेगी।
OnePlus भारत में तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर काम कर रही है। कंपनी अगले महीने की शुरुआत में भारत में OnePlus Nord 6 को लॉन्च करने वाली है। यह पिछले साल के मिड-रेंज Nord 5 का अपग्रेड मॉडल होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इस सीरीज में बाद में और भी फोन जोड़े जाएंगे या नहीं, लेकिन एक टिप्स्टर का दावा है कि कंपनी इस सीरीज के तहत दो और फोन लाने की योजना बना रही है। इन फोन के नाम OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite बताए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि इन्हें आने वाले महीनों में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, Nord CE 6 की एक हैंड्स-ऑन तस्वीर भी ऑनलाइन सामने आई है, जिससे फोन के डिजाइन का पता चलता है। वहीं, दूसरी तरफ, OnePlus Nord CE 6 Lite के खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स भी लीक हो गए हैं। अपकमिंग फोन्स में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
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OnePlus Nord CE 6, OnePlus Nord CE 6 Lite के स्पेक्स (संभावित)
एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने दावा किया है कि वनप्लस भारत में OnePlus Nord CE 6 और OnePlus Nord CE 6 Lite को लॉन्च करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि ये दोनों फोन मई में देश में लॉन्च होंगे। अगर यह सच है, तो यह लगभग दो साल बाद नॉर्ड CE लाइट सीरीज की वापसी होगी; इससे पहले OnePlus Nord CE 4 Lite 5G को जून 2024 में भारत में लॉन्च किया गया था।
इसके अलावा, टिप्स्टर ने OnePlus Nord CE 6 की कथित हैंड्स-ऑन इमेज भी शेयर की है, जिससे फोन का डिजाइन सामने आ गया है। यह फोन ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, जिसका रियर पैनल सपाट है। पैनल के बीच में कंपनी की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है, जबकि टॉप पर लेफ्ट कॉर्नर में एक चौकोर शेप का कैमरा मॉड्यूल हो सकता है, जिसमें दो कैमरा लेंस और एक LED फ्लैश लगा होगा। फोन के लेफ्ट साइड पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल दिए गए हैं, जबकि राइट साइड खाली हो सकता है।
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OnePlus Nord CE 6 Lite के स्पेक्स (लीक के अनुसार)
इसके अलावा, इंडस्ट्री के सूत्रों का हवाला देते हुए, स्मार्टप्रिक्स ने वनप्लस नॉर्ड CE 6 Lite के खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स पब्लिश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन में 6.7-इंच की एलसीडी स्क्रीन होगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक होगा। इस चर्चित Nord CE मॉडल में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें 7,000mAh की बैटरी होगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वनप्लस नॉर्ड CE 6 Lite में डुअल रियर कैमरा सेटअप भी होगा, जिसमें मेन कैमरा 50-मेगापिक्सेल का होगा, जिसके साथ एक और सेंसर भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए सामने की तरफ 16-मेगापिक्सेल का कैमरा होगा। यह Android 16 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 16 के साथ आ सकता है, और सुरक्षा के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी हो सकता है।
इतनी हो सकती है नॉर्ड CE 6 Lite की कीमत
कीमत की बात करें तो, वनप्लस नॉर्ड CE 6 Lite के भारत में 23,000 रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है। यह कीमत इसके बेस 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए होगी। यह टेक कंपनी कैशबैक ऑफर और बैंक डिस्काउंट भी दे सकती है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 20,000 रुपये से भी कम हो सकती है। चूंकि वनप्लस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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