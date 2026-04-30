OnePlus Nord CE 6 और CE 6 Lite की सेल डेट आई सामने, जानें कब से खरीद पाएंगे, कितनी होगी कीमत, क्या होंगे फीचर्स

Apr 30, 2026 09:07 am IST

OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite भारत में जल्द लॉन्च होने वाले हैं। ये फोन्स में 8000mAh तक की बड़ी बैटरी, 144Hz डिस्प्ले मिलने वाला है। आइये आपको बताते हैं कि कब से ये फोन सेल के लिए उपलब्ध होंगे। जानें डिटेल:

OnePlus अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए Nord CE सीरीज के नए फोन्स लाने की तैयारी में है। हाल ही में OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसमें इनकी सेल डेट का खुलासा हुआ है। ये दोनों स्मार्टफोन भारत में लॉन्च के तुरंत बाद ही के लिए उपलब्ध होंगे। ये दोनों फोन अमेजन और कंपनी की वेबसाइट के जरिए देश में सेल के उपलब्ध होंगे। वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7000 सीरीज़ का चिपसेट होगा और 7000mAh की बैटरी होगी। वहीं, वनप्लस नॉर्ड सीई 6 में स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 4 SoC और 8000mAh की बैटरी होगी। दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप होगा।

OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite की सेल डेट वनप्लस नॉर्ड सीई 6 भारत में 8 मई को दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा। वहीं, वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट की बिक्री 12 मई को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। दोनों स्मार्टफोन अमेजन इंडिया, वनप्लस इंडिया ऑनलाइन स्टोर, वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर्स और अन्य रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से बेचे जाएंगे।

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 और नॉर्ड सीई 6 लाइट दोनों 7 मई को दोपहर 12 बजे से देश में लॉन्च होंगे। नॉर्ड सीई 6 फ्रेश ब्लू, लूनर पर्ल और पिच ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा। वहीं, नॉर्ड सीई 6 लाइट विविड मिंट और हाइपर ब्लैक रंगों में लॉन्च होगा।डी

OnePlus Nord CE 6 सीरीज की भारत में संभावित कीमत फिलहाल इन फोनों की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस साल रैम की कमी के चलते वनप्लस इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा रख सकता है। वनप्लस नॉर्ड सीई 6 की शुरुआती कीमत 30,000 रुपये के आसपास हो सकती है। वहीं, नॉर्ड सीई 6 लाइट की शुरुआती कीमत लगभग 20,000 रुपये हो सकती है।

OnePlus Nord CE 6: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है। ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिससे वीडियो देखने या गेमिंग के दौरान साउंड और भी इमर्सिव लगेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली यूज, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए काफी पावरफुल माना जाता है। कैमरा सेक्शन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलता है, जो OIS के साथ आता है, यानी फोटो और वीडियो ज्यादा स्टेबल और क्लियर मिलेंगे। वहीं सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आ सकता है।

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबे समय तक चलने का दावा करती है। साथ में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। इसे MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है और साथ ही IP66, IP68 और IP69 जैसे हाई लेवल वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग्स भी दी गई हैं।

OnePlus Nord CE 6 Lite: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इसमें 6.72 इंच का Full HD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और कुछ ऐप्स में 144Hz तक सपोर्ट करता है। इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 Apex चिपसेट दिया गया है, जो रेगुलर वर्जन से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। स्टोरेज के लिए इसमें UFS 3.1 टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलते हैं और डेटा ट्रांसफर भी तेज होता है।