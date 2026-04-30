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OnePlus Nord CE 6 और CE 6 Lite की सेल डेट आई सामने, जानें कब से खरीद पाएंगे, कितनी होगी कीमत, क्या होंगे फीचर्स

Apr 30, 2026 09:07 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite भारत में जल्द लॉन्च होने वाले हैं। ये फोन्स में 8000mAh तक की बड़ी बैटरी, 144Hz डिस्प्ले मिलने वाला है। आइये आपको बताते हैं कि कब से ये फोन सेल के लिए उपलब्ध होंगे। जानें डिटेल:

OnePlus Nord CE 6 और CE 6 Lite की सेल डेट आई सामने, जानें कब से खरीद पाएंगे, कितनी होगी कीमत, क्या होंगे फीचर्स

OnePlus अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए Nord CE सीरीज के नए फोन्स लाने की तैयारी में है। हाल ही में OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसमें इनकी सेल डेट का खुलासा हुआ है। ये दोनों स्मार्टफोन भारत में लॉन्च के तुरंत बाद ही के लिए उपलब्ध होंगे। ये दोनों फोन अमेजन और कंपनी की वेबसाइट के जरिए देश में सेल के उपलब्ध होंगे। वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7000 सीरीज़ का चिपसेट होगा और 7000mAh की बैटरी होगी। वहीं, वनप्लस नॉर्ड सीई 6 में स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 4 SoC और 8000mAh की बैटरी होगी। दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप होगा।

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OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite की सेल डेट

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 भारत में 8 मई को दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा। वहीं, वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट की बिक्री 12 मई को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। दोनों स्मार्टफोन अमेजन इंडिया, वनप्लस इंडिया ऑनलाइन स्टोर, वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर्स और अन्य रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से बेचे जाएंगे।

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वनप्लस नॉर्ड सीई 6 और नॉर्ड सीई 6 लाइट दोनों 7 मई को दोपहर 12 बजे से देश में लॉन्च होंगे। नॉर्ड सीई 6 फ्रेश ब्लू, लूनर पर्ल और पिच ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा। वहीं, नॉर्ड सीई 6 लाइट विविड मिंट और हाइपर ब्लैक रंगों में लॉन्च होगा।डी

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OnePlus Nord CE 6 सीरीज की भारत में संभावित कीमत

फिलहाल इन फोनों की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस साल रैम की कमी के चलते वनप्लस इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा रख सकता है। वनप्लस नॉर्ड सीई 6 की शुरुआती कीमत 30,000 रुपये के आसपास हो सकती है। वहीं, नॉर्ड सीई 6 लाइट की शुरुआती कीमत लगभग 20,000 रुपये हो सकती है।

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OnePlus Nord CE 6: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है। ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिससे वीडियो देखने या गेमिंग के दौरान साउंड और भी इमर्सिव लगेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली यूज, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए काफी पावरफुल माना जाता है। कैमरा सेक्शन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलता है, जो OIS के साथ आता है, यानी फोटो और वीडियो ज्यादा स्टेबल और क्लियर मिलेंगे। वहीं सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आ सकता है।

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबे समय तक चलने का दावा करती है। साथ में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। इसे MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है और साथ ही IP66, IP68 और IP69 जैसे हाई लेवल वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग्स भी दी गई हैं।

OnePlus Nord CE 6 Lite: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

इसमें 6.72 इंच का Full HD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और कुछ ऐप्स में 144Hz तक सपोर्ट करता है। इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 Apex चिपसेट दिया गया है, जो रेगुलर वर्जन से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। स्टोरेज के लिए इसमें UFS 3.1 टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलते हैं और डेटा ट्रांसफर भी तेज होता है।

कैमरा के मामले में इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। वहीं फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो वीडियो कॉल और बेसिक फोटोग्राफी के लिए ठीक है। बैटरी की बात करें तो इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चल सकती है। इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। फोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन दिया गया है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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