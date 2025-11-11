Hindustan Hindi News
लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हुआ OnePlus का यह फोन, खुश कर देगी कीमत, कैशबैक भी

लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हुआ OnePlus का यह फोन, खुश कर देगी कीमत, कैशबैक भी

संक्षेप: पिछले साल लॉन्च हुआ वनप्लस नॉर्ड सीरीज का धांसू फोन- OnePlus nord CE 4 लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है। कंपनी इस फोन पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। फोन 949 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है।

Tue, 11 Nov 2025 12:26 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
वनप्लस का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए तगड़ा ऑफर है। पिछले साल लॉन्च हुआ वनप्लस नॉर्ड सीरीज का धांसू फोन- OnePlus nord CE 4 लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 18999 रुपये का मिल रहा है।

कंपनी इस फोन पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। यह डिवाइस 949 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस नॉर्ड CE4 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 2412×1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दे रही है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। यह 1100 निट्स तक के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 3.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 देखने को मिलेगा।

फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5500mAh की है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:इस स्मार्टफोन सीरीज ने मचाया तहलका, ग्लोबल शिपमेंट 60 लाख पार, 195% बढ़ी सेल

ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Oxygen OS 14 पर काम करता है। फोन IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इस फोन में 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और GLONASS जैसे ऑप्शन दे रही है। यह फोन सेलाडॉन मार्बल और डार्क क्रोम कलर ऑप्शन में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
