54 घंटे चलने वाले OnePlus Nord Buds 4 Pro ईयरबड्स लॉन्च, तेज हवा में भी देगा साफ आवाज; पहली सेल में इतना सस्ता
OnePlus ने अपने नए ईयरबड्स OnePlus Nord Buds 4 Pro को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। ईयरबड्स में 54 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। कंपनी का कहना है कि यह ईयरबड्स नॉर्ड लेवल प्राइसिंग में प्रो लेवल की ऑडियो क्वालिटी देगा। इसकी बिक्री अगल हफ्ते से शुरू होगी और लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी इस पर बड़ा डिस्काउंट भी दे रही है। क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए, इनमें 55dB तक का Active Noise Cancellation (ANC) का सपोर्ट मिलता है, जिसकी बैंडविड्थ 5000 हर्ट्ज तक है। साथ ही इसमें LHDC 5.0 Hi-Res कोडेक, ब्लूटूथ 6.0, डुअल कनेक्शन, गूगल फास्ट पेयर और 12mm डायनामिक ड्राइवर्स भी दिए गए हैं। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...
कीमत, सेल और ऑफर्स की डिटेल
OnePlus Nord Buds 4 Pro को रेडिएंट ग्रे और रेवेन ब्लैक जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया है। वैसे तो इसकी कीमत 3,999 रुपये है, लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत, यह सीमित समय के लिए 3,799 रुपये के स्पेशल प्राइस पर उपलब्ध होगा। यह 23 मार्च से Amazon, Flipkart, OnePlus.in, OnePlus Store App, Myntra, Blinkit, OnePlus स्टोर्स और चुनिंदा ऑफलाइन पार्टनर स्टोर्स के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
क्वाइट स्पेस
OnePlus ने OnePlus Nord Buds 4 Pro में सचमुच टॉप-टियर टेक्नोलॉजी दी है, ताकि आपके म्यूजिक सुनने का अनुभव पहले से भी ज्यादा बेहतरीन हो सके। इसकी शुरुआत फ्लैगशिप-लेवल एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) टेक्नोलॉजी से होती है, जिसका मतलब है कि OnePlus Nord Buds 4 Pro 55 डेसिबल तक के शोर को ब्लॉक कर सकता है। इसमें 5000Hz की नॉइज रिडक्शन बैंडविड्थ है, जो OnePlus Nord Buds सीरीज में अब तक की सबसे ज्यादा है।
इसके अलावा, OnePlus Nord Buds 4 Pro शोर को रियल-टाइम में मॉनिटर करने के लिए एडवांस्ड AI एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, जिससे बैकग्राउंड का शोर तुरंत ब्लॉक हो जाता है। साथ ही, यूजर्स लाइट, मॉडरेट और मैक्सिमम ANC के बीच अपनी पसंद चुन सकते हैं। ये सभी चीजें मिलकर आपके म्यूजिक के लिए सचमुच एक क्वाइट स्पेस बनाती हैं, और इसी वजह से OnePlus Nord Buds 4 Pro को TÜV Rheinland हाई-परफॉर्मेंस नॉइज कैंसिलेशन सर्टिफिकेशन मिला है।
रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा
OnePlus Nord Buds 4 Pro उन वनप्लस डिवाइस के साथ भी पेयर हो सकते हैं जिन पर OxygenOS 15.0.1 या उससे नया वर्जन चल रहा हो। इसके अलावा, HeyMelody ऐप का इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश और फ्रेंच जैसी भाषाओं के बीच बिना किसी रुकावट के रियल-टाइम ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। वहीं, कंपनी ने बताया कि किसी भी फोन पर HeyMelody ऐप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स भी अपने OnePlus Nord Buds 4 Pro का इस्तेमाल करके आवाज रिकॉर्ड कर सकेंगे और आने वाले अपडेट के साथ उसे ट्रांसलेट भी कर पाएंगे।
तेज हवा में भी देगा साफ आवाज
OnePlus Nord Buds 4 Pro लेटेस्ट और सबसे बेहतरीन ऑडियो टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। हाई-डेफिनिशन म्यूजिक के लिए LHDC 5.0 को सपोर्ट करने के साथ-साथ, ये Bluetooth 6.0 को भी सपोर्ट करते हैं, जो लगभग बिना किसी रुकावट के नुकसान के हाई-रिजॉल्यूशन ऑडियो देता है और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भी ज्यादा स्थिर कनेक्शन देता है; साथ ही इसमें Google Fast Pair और Microsoft Swift Pair का सपोर्ट भी मिलता है।
OnePlus Nord Buds 4 Pro में छह माइक्रोफोन भी हैं, हर बड में तीन, जो एक टीम की तरह मिलकर किसी भी माहौल में, यहां तक कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी, एकदम साफ कॉल की सुविधा देते हैं; यह सब OnePlus Nord Buds 4 Pro के AI-पावर्ड कॉल नॉइज रिडक्शन मॉडल की बदौलत मुमकिन हो पाता है।
लाइटवेट और लंबी बैटरी लाइफ
कंपनी का कहना है कि हर ईयरफोन का वजन लगभग 4.4 ग्राम है, जो इसे पहनने में हल्का और आरामदायक बनाता है। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर यह केस के साथ कुल 54 घंटे तक का प्लेबैक और ANC के बिना अकेले बड्स 13 घंटे तक का स्टैंडअलोन प्लेबैक दे सकते हैं। इन ईयरबड्स में फ्लैश चार्ज की सुविधा भी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि 10 मिनट की चार्जिंग में यह 13 घंटे तक गाने सुना सकते हैं।
पानी और पसीने से सुरक्षित
ये इयरफोन एक ओवल शेप के वर्टिकल केस के साथ आते हैं, जबकि पिछले मॉडल में पेबल शेप का केस था। OnePlus का कहना है कि पिछले मॉडलों की तुलना में इनका साइज 10% से भी ज्यादा कम कर दिया गया है। इनमें टच कंट्रोल की सुविधा है, और अब इनमें स्लाइड वॉल्यूम कंट्रोल भी जोड़ दिए गए हैं; साथ ही, ये पानी और पसीने से सुरक्षित रहने के लिए IP55 रेटेड हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।
