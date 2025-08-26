धूम मचाने आए OnePlus के नए इयरबड्स, कीमत जानकर हर कोई करेगा ऑर्डर
वनप्लस ने भारत में Nord Buds 3r लॉन्च किए हैं, जो 54 घंटे की बैटरी लाइफ, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं। ये इयरबड्स 1,599 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर 8 सितंबर, 2025 से सेल के लिए उपलब्ध होंगे।
स्मार्टफोन कंपनी OnePlus ने अपने नए OnePlus Nord Buds 3r लॉन्च कर दिए हैं। नए एंट्री-लेवल TWS इयरबड्स न सिर्फ अफॉर्डेबल हैं बल्कि बैटरी और फीचर्स के मामले में भी जबरदस्त होंगे। इनकी कीमत 2000 रुपये से कम रखी गई है और लॉन्च ऑफर के चलते इन्हें और भी कम कीमत पर ऑर्डर किया जा सकेगा। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।
नए Nord Buds 3r की सबसे बड़ी खासियत इनकी बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, ये 54 घंटे का कुल प्लेबैक टाइम दे सकते हैं, जो OnePlus TWS लाइनअप में अब तक का सबसे लंबा बैकअप है। यानी एक बार चार्ज करने पर आप पूरे हफ्ते तक म्यूजिक सुन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा, ये इयरबड्स TUV Rheinland Battery Health Certification के साथ आते हैं, जिससे 1,000 चार्जिंग साइकिल के बाद भी परफॉर्मेंस कम नहीं होती।
मिलेगा दमदार और पर्सनलाइज्ड साउंड
इयरबड्स में 12.4mm टाइटेनियम-कोटेड डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो डीप बास और क्लियर साउंड ऑफर करते हैं। म्यूजिक हो या कॉल्स, हर साउंड डीटेल क्लियर सुनाई देगा। इसके अलावा Sound Master EQ की मदद से आप 3 प्री-ट्यून सेटिंग्स चुन सकते हैं या फिर 6-बैंड इक्वलाइजर से अपनी पसंद के हिसाब से साउंड कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वहीं OnePlus 3D Audio (सेलेक्टेड OnePlus स्मार्टफोन्स पर उपलब्ध) आपको 360-डिग्री सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है।
कॉलिंग के लिए इसमें AI नॉइस कैंसिलेशन, बीमफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी और एंटी-विंड डिजाइन है, जिससे आवाज साफ सुनाई देती है और कॉलिंग में दिक्कत नहीं आती। IP55 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस इन्हें वर्कआउट, बारिश और धूल भरे माहौल में भी इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट बनाता है।
दिए गए हैं कई स्मार्ट और यूनिक फीचर्स
OnePlus ने Nord Buds 3r में कई ऐसे फीचर्स दिए हैं, जो आमतौर पर एंट्री-लेवल इयरबड्स में नहीं मिलते। इनमें ब्लूटूथ 5.4 और 47ms लो-लेटेंसी गेम मोड के अलावा ड्यूल डिवाइस कनेक्शन और Google Fast Pair सपोर्ट दिया गया है। इनमें वॉयस असिस्टेंट शॉर्टकट भी मिलता है। साथ ही इनमें AI Translation, Tap 2 Take, Aqua Touch और Find My Earbuds जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी दिए गए हैं।
इतनी रखी गई है कीमत
OnePlus Nord Buds 3r को Aura Blue और Ash Black कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है। इनकी कीमत 1,799 रुपये रखी गई है, और ओपन सेल (8 सितंबर 2025 से) पर ये स्पेशल लॉन्च प्राइस पर केवल 1,599 रुपये में मिलेंगे। ये OnePlus.in, OnePlus Store App, OnePlus Experience Stores, Amazon, Flipkart, Myntra, Croma, Reliance, Vijay Sales, Bajaj Electronics और अन्य पार्टनर्स से खरीदे जा सकेंगे।