9000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और RGB लाइट के साथ आएगा OnePlus Nord 7, लाइव फोटो लीक
OnePlus Nord 7 की लाइव फोटोज लीक हुई हैं, जिनमें फोन का नया डिजाइन और कैमरा मॉड्यूल में RGB लाइट दिखाई दे रही है। फोन में 9000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और Dimensity 8500 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है।
टेक कंपनी OnePlus अपनी Nord सीरीज का नया स्मार्टफोन OnePlus Nord 7 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन की लाइव फोटोज और कुछ की-स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। सामने आई फोटोज में फोन का नया डिजाइन देखने को मिला है। इसकी सबसे खास बात कैमरा मॉड्यूल में मिलने वाली वर्टिकल RGB लाइट है। इसके अलावा फोन में 9000mAh की बड़ी बैटरी और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने की जानकारी सामने आई है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
टिप्स्टर अभिषेक यादव ने OnePlus Nord 7 की कुछ लाइव तस्वीरें फोटोज की हैं। इनमें स्मार्टफोन का बैक पैनल ग्लॉसी फिनिश के साथ दिखाई दे रहा है। इसमें टील ग्रीन कलर का फ्रेम दिया गया है। फोन के पीछे ऊपर की तरफ बड़ा रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल नजर आता है, जिसमें दो कैमरा सेंसर वर्टिकल पोजिशन में लगाए गए हैं। इसके दाईं तरफ फ्लैश और एक वर्टिकल लाइट स्ट्रिप दिखाई देती है।
नई RGB लाइट इस फोन को दूसरे स्मार्टफोन से अलग बना सकती है। तस्वीरों में यह लाइट एक जगह एम्बर कलर में चमकती हुई दिखाई देती है, जबकि दूसरी इमेज में बंद है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि कंपनी इसका इस्तेमाल नोटिफिकेशन अलर्ट, कॉल, चार्जिंग इंडिकेटर या गेमिंग इफेक्ट के लिए करेगी या नहीं। फोन के फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले, पतले बेजल और बीच में पंच-होल सेल्फी कैमरा दिखाई दे रहा है।
OnePlus Nord 7 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
लीक डीटेल्स के मुताबिक, OnePlus Nord 7 में MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर दिया जा सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला Super AMOLED पैनल मिलने की उम्मीद है। फोन में 9000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यह फोन उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है, जो बार-बार स्मार्टफोन चार्ज नहीं करना चाहते।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
हालांकि, OnePlus Nord 7 के कुछ संभावित स्पेसिफिकेशन्स इसके पिछले मॉडल Nord 6 के मुकाबले अपग्रेड के बजाय डाउनग्रेड बताए जा रहे हैं। Nord 6 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया था। वहीं, नए मॉडल में Dimensity 8500 चिपसेट और 144Hz डिस्प्ले मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि, बैटरी के मामले में दोनों फोन 9000mAh क्षमता और 80W चार्जिंग ऑफर कर सकते हैं।
कब लॉन्च होगा OnePlus Nord 7
फिलहाल OnePlus Nord 7 की लॉन्च डेट और कीमत को लेकर कोई ऑफीशियल जानकारी सामने नहीं आई है। Nord सीरीज भारत में कंपनी की लोकप्रिय स्मार्टफोन सीरीज में शामिल है, इसलिए नए फोन के भारतीय मार्केट में आने की उम्मीद है। पिछले मॉडल OnePlus Nord 6 को भारत में अप्रैल, 2026 में लॉन्च किया गया था। ऐसे में Nord 7 भी अगले साल अप्रैल के आसपास आ सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।