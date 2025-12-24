आते ही छा जाएगा OnePlus का यह धांसू फोन, लॉन्च से पहले डिटेल लीक; कैमरा, बैटरी सब दमदार

संक्षेप: OnePlus तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Nord 5 के कथित सक्सेसर OnePlus Nord 6 को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6 के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर लॉन्च होगा।

Dec 24, 2025 08:56 pm IST

OnePlus तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Nord 5 के कथित सक्सेसर OnePlus Nord 6 को लॉन्च करने की तैयारी में है। वनप्लस नॉर्ड 6 को मलेशिया की एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। मॉडल नंबर और नाम के अलावा, लिस्टिंग में स्मार्टफोन की कोई और डिटेल सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6 के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर लॉन्च होगा। उम्मीद है कि Nord 6 में स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिप होगी, जो पिछले साल क्वालकॉम का फ्लैगशिप चिपसेट था। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप भी हो सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

OnePlus Nord 6 जल्द लॉन्च हो सकता है, इसे SIRIM सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। कथित OnePlus Nord 6 मलेशिया में SIRIM Berhad सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर मॉडल नंबर CPH2795 के साथ लिस्टेड है। ऐसा लगता है कि फोन को रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल मिल गया है, जिससे हिंट मिलता है कि इसे जल्द ही देश में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, लिस्टिंग में फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स या लॉन्च टाइमलाइन का जिक्र नहीं है। साथ ही, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर भी OnePlus Nord 6 के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है।

हाल ही में, OnePlus Nord 6 को कथित तौर पर एक अलग मॉडल नंबर, CPH2807 के साथ IMEI डेटाबेस पर लिस्ट किया गया था। इसके अलावा, यह स्मार्टफोन चीन के लिए एक्सक्लूसिव OnePlus Ace 6 के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर ग्लोबली लॉन्च हो सकता है, जिसे अक्टूबर में पेश किया गया था। कहा जा रहा है कि Nord 6 भारत में अपने चीनी वर्जन जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगा। फोन के बारे में और डिटेल्स आने वाले महीनों में सामने आने की उम्मीद है।

यह लेटेस्ट अपडेट OnePlus Nord 6 की लॉन्च टाइमलाइन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के ऑनलाइन सामने आने के तुरंत बाद आया है। उम्मीद है कि यह फोन 2026 की दूसरी तिमाही के बीच में लॉन्च होगा, जिसका मतलब है कि यह इस साल लॉन्च हुए अपने पिछले मॉडल, OnePlus Nord 5 से थोड़ा पहले आ सकता है।