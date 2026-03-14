OnePlus Nord 6 करेगा धमाकेदार एंट्री, सामने आई लॉन्च डिटेल; रैम और प्रोसेसर भी तगड़ा

Mar 14, 2026 04:10 pm IST

OnePlus अब नॉर्ड सीरीज के नए स्मार्टफोन के तौर पर OnePlus Nord 6 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एक लीक से इसकी संभावित लॉन्च टाइमलाइन का पता चला है। यह अप्रैल में डेब्यू कर रहा है। इसे OnePlus Turbo 6 का रीब्रांडेड वर्जन कहा जा रहा है।

OnePlus फैन्स के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही कंपनी नॉर्ड सीरीज का नया फोन लाने वाली है। एक नई जानकारी से अपकमिंग OnePlus Nord 6 की संभावित लॉन्च टाइमलाइन का पता चला है, साथ में यह भी हिंट दिया गया है कि अपकमिंग फोन की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, वनप्लस के एक और स्मार्टफोन ने भारतीय BIS सर्टिफिकेशन पास कर लिया है।

OnePlus Nord 6 – लॉन्च टाइमलाइन सामने आई, रीब्रांडेड डिवाइस के तौर पर आ सकता है एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर योगेश बरार ने दावा किया है कि OnePlus Nord 6 अगले महीने की शुरुआत में, यानी अप्रैल में लॉन्च होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह स्मार्टफोन OnePlus Turbo 6 के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर आएगा, जो चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है। और दूसरे स्मार्टफोन की तरह ही, आप इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं।

इससे पहले, OnePlus Nord 6 (मॉडल नंबर “CPH2795”) को गीकबेंच डेटाबेस पर स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट, एंड्रॉयड 16 ओएस और 12GB रैम के साथ देखा गया था। इसे मलेशिया के SIRIM और UAE के TDRA सर्टिफिकेशन पर भी देखा गया था, जिससे पता चलता है कि यह फोन इन क्षेत्रों में भी लॉन्च होगा। इसके अलावा, यही मॉडल नंबर TÜV पर भी दिखाई दिया, जिससे पता चला कि OnePlus Nord 6 में 80W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। अगर हम इन सर्टिफिकेशन के जरिए सामने आई जानकारी की तुलना OnePlus Turbo 6 के स्पेसिफिकेशन से करें, तो वे काफी हद तक मेल खाते हैं, और टिप्स्टर का भी यही दावा है।

चलिए एक नजर डालते हैं OnePlus Turbo 6 की कीमत और फीचर्स पर वनप्लस ने जनवरी में OnePlus Turbo 6V के साथ OnePlus Turbo 6 को चीन में लॉन्च किया था। लॉन्च के समय, OnePlus Turbo 6 की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 2,099 युआन (लगभग 27,000 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2,399 युआन (लगभग 30,000 रुपये), 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,599 युआन (लगभग 33,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2,899 युआन (लगभग 37,000 रुपये) थी। यह लाइट चेजर सिल्वर, लोन ब्लैक और वाइल्ड ग्रीन जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

OnePlus Turbo 6 फोन Android 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलता है। इसमें 6.78-इंच का फुल एचडी प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें एड्रेनो 825 जीपीयू के साथ स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट प्रोसेसर है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें f/1.8 अपर्चर और ऑटोफोकस वाला 50-मेगापिक्सेल का वाइड-एंगल मेन सेंसर और 20x डिजिटल जूम वाला 2-मेगापिक्सेल का मोनोक्रोम कैमरा शामिल है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सेल का है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आता है। इसमें 80W सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट के साथ 9,000mAh की बैटरी है।