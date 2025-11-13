OnePlus Nord 6 Leak: अब तक का सबसे ताकतवर Nord फोन, मिलेगी 165Hz की झकास डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा
संक्षेप: OnePlus का नया मिड-रेंज फोन Nord 6 की टाइमलाइन और फीचर्स लीक हो गए हुए हैं। नए लीक के अनुसार यह फोन 2026 की दूसरी तिमाही में Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 50MP कैमरा, 165Hz डिस्प्ले जैसी हाई-एंड फीचर्स के साथ आने वाला है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
अगर आप OnePlus स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपनी पॉपुलर Nord सीरीज का अगला दमदार मॉडल फोन OnePlus Nord 6 लाने की तैयार कर रही है। हालांकि OnePlus ने अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में फोन की टेस्टिंग शुरुआत और लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा हो गया है। लीक्स के मुताबिक, Nord 6 में पिछले मॉडल Nord 5 जैसा डिज़ाइन रहने की संभावना है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। यह एक हाई-रेंज चिपसेट, बेहतर कैमरा सेटअप और प्रीमियम डिस्प्ले के साथ आ सकता है। फोन 2026 के दूसरे क्वार्टर में भारतीय बाज़ार में दिखेगा।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।