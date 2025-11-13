Hindustan Hindi News
OnePlus Nord 6 Leak: अब तक का सबसे ताकतवर Nord फोन, मिलेगी 165Hz की झकास डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा

OnePlus Nord 6 Leak: अब तक का सबसे ताकतवर Nord फोन, मिलेगी 165Hz की झकास डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा

संक्षेप: OnePlus का नया मिड-रेंज फोन Nord 6 की टाइमलाइन और फीचर्स लीक हो गए हुए हैं। नए लीक के अनुसार यह फोन 2026 की दूसरी तिमाही में Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 50MP कैमरा, 165Hz डिस्प्ले जैसी हाई-एंड फीचर्स के साथ आने वाला है।

Thu, 13 Nov 2025 08:02 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप OnePlus स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपनी पॉपुलर Nord सीरीज का अगला दमदार मॉडल फोन OnePlus Nord 6 लाने की तैयार कर रही है। हालांकि OnePlus ने अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में फोन की टेस्टिंग शुरुआत और लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा हो गया है। लीक्स के मुताबिक, Nord 6 में पिछले मॉडल Nord 5 जैसा डिज़ाइन रहने की संभावना है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। यह एक हाई-रेंज चिपसेट, बेहतर कैमरा सेटअप और प्रीमियम डिस्प्ले के साथ आ सकता है। फोन 2026 के दूसरे क्वार्टर में भारतीय बाज़ार में दिखेगा।

