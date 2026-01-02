भारत में आते ही छा जाएगा OnePlus Nord 6, इतनी होगी कीमत, देखें खासियत

संक्षेप: OnePlus 2026 की शुरुआत काफी बिजी तरीके से करने के लिए तैयार लग रहा है। कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि वह 8 जनवरी को चीन में अपनी नई टर्बो 6-सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, और हालांकि यह अनाउंसमेंट ऑफिशियली सिर्फ चीन के लिए है, लेकिन इसके भारत में भी लॉन्च होने की उम्मीद है।

Jan 02, 2026 05:13 pm IST

OnePlus 2026 की शुरुआत काफी बिजी तरीके से करने के लिए तैयार लग रहा है। कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि वह 8 जनवरी को चीन में अपनी नई टर्बो 6-सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, और हालांकि यह अनाउंसमेंट ऑफिशियली सिर्फ चीन के लिए है, लेकिन भारत में भी इन डेवलपमेंट्स पर करीब से नजर रखी जा रही है। अगर पिछले लॉन्च को देखें, तो OnePlus Turbo 6 भारत में OnePlus Nord 6 के नाम से आ सकता है, जो अपर मिड-रेंज सेगमेंट में ब्रांड का अगला बड़ा कदम होगा। चूंकि वनप्लस ने इस बार अपने फ्लैगशिप मॉडल थोड़े जल्दी लॉन्च किए हैं, इसलिए नॉर्ड सीरीज के साथ भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। Nord 5 जुलाई में आया था और इसके सक्सेसर के अगले कुछ महीनों में आने की उम्मीद है। यहां आने वाले OnePlus Nord 6 स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन्स और भारत में कीमत दी गई है।

वनप्लस नॉर्ड 6 जल्द ही लॉन्च हो सकता है (संभावित) टर्बो 6 सीरीज के ग्लोबली नॉर्ड सीरीज के तौर पर आने की उम्मीद है, तो आइए इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डालते हैं। नई टर्बो सीरीज में दो मॉडल होने की बात कही जा रही है, जिसमें टर्बो 6 और टर्बो 6V शामिल हैं। इन दोनों में से, टर्बो 6 ज्यादा पावरफुल डिवाइस होने की उम्मीद है, और यही वजह है कि लोग इसके लिए ज्यादा उत्साहित हैं। यह कंफर्म हो गया है कि यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर पर चलेगा, जिसमें LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज होगा। यह वही चिपसेट है जिसने iQOO Neo 10, Nothing Phone (3), और POCO F7 जैसे फोन में पहले ही जबर्दस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर वनप्लस इसी हार्डवेयर को नॉर्ड 6 नाम से भारत में लाता है, तो यह रोजाना की स्पीड के साथ-साथ गेमिंग परफॉर्मेंस में भी नॉर्ड 5 से एक बड़ा सुधार होगा।

उम्मीद है कि यह प्रोसेसर हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले को भी आसानी से हैंडल कर लेगा। वनप्लस ने टर्बो 6 के लिए 165 हर्ट्ज स्क्रीन और 1.5K रेजोल्यूशन पैनल की पुष्टि की है। यह रिफ्रेश रेट पहले वनप्लस 15 और 15R में देखा गया था, और नॉर्ड लाइनअप में इसके आने से साफ पता चलता है कि कंपनी गेमर्स और पावर यूजर्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है।

बैटरी कैपेसिटी एक और एरिया है जहां टर्बो 6 सबसे अलग है। वनप्लस ने 9,000mAh की बड़ी बैटरी कंफर्म की है, जो अगर इंडियन वेरिएंट में भी आती है, तो यह देश में बिकने वाले किसी भी स्मार्टफोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है। यह फोन 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

डिजाइन के मामले में, टर्बो 6 साफ तौर पर OnePlus 15 सीरीज से इंस्पायर्ड है। ऑफिशियल तस्वीरों में फ्लैट किनारों वाला स्क्वियर-शेप का कैमरा मॉड्यूल और सामने की तरफ पंच-होल डिस्प्ले दिखता है। हालांकि फ्रेम एल्यूमीनियम के बजाय प्लास्टिक का बताया जा रहा है, लेकिन OnePlus प्रोटेक्शन के मामले में कोई समझौता नहीं कर रहा है। यह कंफर्म हो गया है कि फोन में IP68, IP69 और IP69K रेटिंग होगी, जो धूल, पानी और यहां तक ​​कि हाई-प्रेशर वॉटर जेट से भी बचाव करेगी।

टर्बो 6 में कैमरा हार्डवेयर में 50 मेगापिक्सेल मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेंस वाला डुअल रियर सेटअप है। फ्रंट में, यूजर्स को 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। इस डिवाइस में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा।

टर्बो 6 के साथ, OnePlus Turbo 6V भी लॉन्च करेगा, जिसके बारे में अफवाह है कि यह भारत में OnePlus Nord CE 6 के नाम से लॉन्च होगा। इस मॉडल में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसने अभी तक भारत में डेब्यू नहीं किया है। इसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.8-इंच का OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि दोनों फोन मैट फ्रेम और कलर-मैच्ड किनारों के साथ आएंगे। टर्बो 6 ब्लैक, सिल्वर और टरकॉइज कलर में मिलेगा, जबकि टर्बो 6V सिर्फ ब्लैक और सिल्वर कलर में उपलब्ध होगा, जिसमें सिल्वर वेरिएंट में एक हल्का लाइन पैटर्न होगा।

OnePlus Nord 6 भारत में कब होगा लॉन्च (संभावित) कीमत सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। वनप्लस नॉर्ड 5 को 31,999 में लॉन्च किया गया था, जबकि नॉर्ड 4 की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये थी, जिससे 2,000 रुपये की जेनरेशनल बढ़ोतरी दिखी। इस ट्रेंड को देखते हुए, नॉर्ड 6 में भी थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, लेकिन इसकी कीमत 35,000 रुपये से कम रहने की संभावना है। वनप्लस के पास पहले से ही वनप्लस 13R है जिसकी कीमत 40,000 रुपये के करीब है, जिससे नॉर्ड 6 के लिए इसके नीचे आराम से जगह बन जाती है।