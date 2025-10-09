अब 7800mAh बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग, 16GB रैम के साथ आ रहा OnePlus का नया फोन, लीक हुई Nord 6 की डिटेल्स

OnePlus Nord 5 के बाद अब कंपनी Nord 6 को लाने की तैयारी कर रही है, इस फोन को IMEI डेटाबेस में देखा गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह Ace 6 का रीब्रांडेड वर्जन होगा, और इसमें 7800mAh बैटरी और Snapdragon 8 Elite जैसी खूबियां होंगी।

वनप्लस नॉर्ड 5 को जुलाई में भारत में 6.83-इंच AMOLED स्क्रीन और स्नैपड्रैगन 8s जेनरेशन 3 चिप के साथ लॉन्च किया गया था। अब, ऐसा लग रहा है कि वनप्लस इसके सक्सेसर के रूप में वनप्लस नॉर्ड 6 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी इस फोन के लॉन्च में समय लगेगा, लेकिन इसे कथित तौर पर IMEI डेटाबेस में देखा गया है, जो दर्शाता है कि इसका विकास अच्छी तरह से चल रहा है। वनप्लस नॉर्ड 6, वनप्लस ऐस 6 के रीब्रांडेड वर्जन के रूप में आने की संभावना है।

वनप्लस नॉर्ड 6 को मॉडल नंबर (CPH2807) से देखा गया है क्योंकि Nord 5 का मॉडल नंबर था CPH2707। इस अंतर से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह Nord सीरीज का अगला फोन होगा। वहीं कुछ शुरुआती अफवाहों में कहा जा रहा है कि Nord 6 में Snapdragon 8 Elite चिपसेट हो सकता है। साथ ही फोन में 7800mAh की बड़ी बैटरी होने की भी उम्मीद है जो 120W चार्जिंग सपोर्ट हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये लीक इशारा करते हैं कि Nord 6 OnePlus की मिड-रेंज लाइनअप में एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है, जो परफॉर्मेंस और फीचर्स दोनों में फ्लैगशिप स्तर का अनुभव देगा।

लीक संकेत OnePlus Nord 6 में क्या मिल सकता है? OnePlus Nord 6 को लेकर जो शुरुआती लीक सामने आए हैं, उन्होंने टेक कम्युनिटी में काफी उत्साह बढ़ा दिया है। लीक में बताया गया है कि OnePlus Nord 6 में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो इसे अब तक के सबसे पावरफुल Nord सीरीज फोन में से एक बनाएगा। इसके अलावा, इसमें 7,800mAh की बड़ी बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की भी संभावना है, जिससे यह फोन लंबे समय तक चलने के साथ तेज़ी से चार्ज भी हो सकेगा।